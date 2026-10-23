I Cavalieri dello Zodiaco: la saga completa arriva su Sky e NOW per i 40 anni

Sky e NOW omaggiano una leggenda dell'animazione giapponese, riunendo per la prima volta tutti i 171 episodi della saga de I Cavalieri dello Zodiaco in un unico boxset disponibile dal 24 ottobre. I fan potranno rivivere l'epopea che ha conquistato più generazioni, dalle origini della serie classica fino ai Capitoli di Ade e al prequel The Lost Canvas.



Dal 24 ottobre, Sky Collection dedicherà una settimana di maratona evento all'universo dei Cavalieri, accompagnando spettatori nuovi e affezionati in un viaggio attraverso battaglie epiche, valori di amicizia e sacrificio, miti e destini incrociati.



L'iniziativa culminerà domenica 1 novembre durante Lucca Comics & Games, dove si terrà un evento speciale con la partecipazione di Jake La Furia e Maurizio Merluzzo, due appassionati della saga. Alle 13.30 al Cinema Astra, insieme a Giorgia Vecchini, racconteranno il loro legame personale con la serie, prima della proiezione dei primi due episodi.



La storia originale in 114 episodi segue i Cavalieri dello Zodiaco, chiamati a difendere Atena e a contendersi la Sacra Armatura d'Oro di Sagitter nella famosa Guerra Galattica. Un racconto intriso di mitologia e combattimenti che ha segnato l'immaginario collettivo, segnando un punto di riferimento per tutti gli amanti degli anime.



Con i 31 episodi de I Capitoli di Ade si giunge al capitolo finale della saga classica, dove si riaccende la Guerra Sacra contro il potente dio degli inferi. Il boxset si completa con Saint Seiya: The Lost Canvas, in 26 episodi, prequel ambientato nel diciottesimo secolo creato da Masami Kurumada con Shiori Teshirogi e prodotto da TMS Entertainment, che racconta l'origine della lotta tra bene e male e il destino dei giovani protagonisti.



L'uscita del cofanetto rappresenta un'occasione unica per riscoprire le imprese e i personaggi che hanno ispirato intere generazioni, unendo passato e futuro nell'epopea senza tempo dei Cavalieri dello Zodiaco.