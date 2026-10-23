Io gomitolo, tu filo: il nuovo brano di Alberto Pellai con Piccolo Coro e Cristiana Capotondi

È disponibile da oggi in digitale Io gomitolo, tu filo, il nuovo brano scritto da Alberto Pellai e interpretato dal Piccolo Coro dell'Antoniano, con la partecipazione dell'attrice Cristiana Capotondi. Il brano, distribuito da Sony Music Italy e diretto musicalmente da Margherita Gamberini, rappresenta una nuova frontiera nel connubio tra musica per l'infanzia, educazione e sensibilità sociale.

Il brano trae ispirazione dal libro omonimo di Pellai, già bestseller tra genitori, educatori e professionisti dell'infanzia. Al centro del racconto e della canzone c'è il legame speciale tra Mamma Gomitolo e il piccolo Filo, che insieme attraversano le tappe fondamentali della crescita, dai primi giorni di vita fino al primo giorno di scuola. La canzone sintetizza il cuore del libro: amare significa imparare a lasciar andare, dopo aver costruito una stanza nel cuore dove l'amore tra genitore e figlio trova sempre il proprio spazio.

La forza di Io gomitolo, tu filo sta anche nella capacità di unire tre linguaggi complementari: la parola poetica di Pellai, la coralità limpida dei bambini del Piccolo Coro dell'Antoniano e la sensibilità interpretativa di Cristiana Capotondi, una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Il videoclip del brano verrà pubblicato il 3 novembre sul canale ufficiale YouTube del Piccolo Coro dell'Antoniano/Zecchino d'Oro, con protagonisti i bambini e Capotondi stessa.

Il 31 ottobre il brano verrà eseguito per la prima volta dal vivo durante l'evento formativo Note per crescere, all'Antoniano. Si tratta di una rassegna dedicata al legame tra musica, educazione e salute, ormai giunta alla quarta edizione. Il tema di quest'anno, Emozioni e relazioni, riflette l'impegno di Antoniano nella musica per l'infanzia anche in ambito terapeutico. All'evento parteciperanno, insieme ad Alberto Pellai in veste di relatore, Daniela Lucangeli, Lorenzo Tozzi, Marinella Maggiori e Alessandro Ghezzo. Non mancheranno laboratori e attività creative per bambini dagli 0 ai 10 anni, oltre a momenti di approfondimento per educatori e famiglie.

"Tutto parte dalla storia di mamma Gomitolo col suo piccolo Filo, Io gomitolo, tu filo in questi anni è stato uno degli albi illustrati più amati da genitori, educatori e bambini e questo albo è diventato una bellissima canzone cantata dal Piccolo Coro dell'Antoniano con Cristiana Capotondi. Il 31 ottobre la ritroveremo, eseguita per la prima volta dal vivo dal Piccolo Coro, all'evento formativo Note per crescere che si terrà in Antoniano in cui ci sarò io insieme a tanti altri ospiti per parlare di legami, di affetti, di crescita, di educazione." afferma Pellai.

Il Piccolo Coro dell'Antoniano, fra le realtà corali infantili più celebri al mondo, conferma con questo progetto il proprio impegno educativo, sociale e culturale. Il coro si ispira ai valori della tradizione francescana e promuove solidarietà, uguaglianza e attenzione agli ultimi. Da oltre 60 anni il Piccolo Coro, oggi diretto da Margherita Gamberini, trascina milioni di bambini e famiglie con le sue canzoni, sia attraverso la televisione che sulle piattaforme digitali, con oltre 2,6 milioni di iscritti su YouTube e 30 milioni di streaming annui su Spotify e Amazon Music.

Antoniano, istituzione bolognese dal 1954, prosegue così la sua missione di connettere musica, solidarietà e crescita personale, affiancando alla cultura artistica numerosi progetti di assistenza e inclusione. La sinergia tra arte, infanzia e attenzione sociale trova nuova espressione in questo brano, destinato a diventare un riferimento nel panorama della musica educativa italiana.