JAECOO 7 percorre 11 km nel traffico di Parigi senza intervento umano

Il SUV JAECOO 7 ha compiuto uno storico percorso di 11,4 chilometri nel traffico parigino, incluso il celebre Arco di Trionfo, senza che il conducente dovesse mai riprendere il controllo del veicolo. Il test si è svolto il 12 ottobre, in occasione del Mondial de l'Automobile, e ha visto protagonista un prototipo dotato del sistema di assistenza avanzata alla guida Momenta R7 World Model, sviluppato dalla società cinese Momenta.



A bordo della vettura si trovavano Xiaohong Hou, Managing Director del Chery Europe R&D Center, Peter Matkin, CTO dello stesso centro, e Qing Rao, Chief Solution Architect di Momenta. L'impresa rappresenta la prima dimostrazione europea di livello L2++ senza takeover all'Arco di Trionfo, un traguardo dove il sistema ha gestito in modo autonomo sterzo, accelerazione e frenata, sempre sotto la supervisione attenta di un conducente di sicurezza.



Il percorso è iniziato nell'area di La Défense, ha attraversato la Senna e Neuilly-sur-Seine, affrontando strade prive di segnaletica orizzontale, cantieri, intersezioni complesse, pedoni e ciclisti. La sfida maggiore è stata la rotatoria dell'Étoile, dove dodici viali convergono senza corsie stabilite e con precedenza a chi entra da destra, una situazione ben diversa rispetto alla maggioranza delle rotatorie italiane. Il JAECOO 7 ha saputo negoziare gli spazi, dando la precedenza quando richiesto, adattando la traiettoria e uscendo dalla rotatoria senza esitazioni.



Nei quartieri circostanti, il sistema Momenta R7 ha affrontato carreggiate strette e lavori in corso, reagendo in modo fluido a ostacoli e movimenti di altri utenti della strada. La tecnologia Momenta R7 World Model si basa su dati di guida reale e apprende le leggi fisiche, il senso comune e i rapporti di causa ed effetto. In questo modo è in grado di interpretare in anticipo le evoluzioni del traffico e pianificare le manovre più adeguate anche in scenari complessi.



Lo sviluppo e l'adattamento di questa tecnologia ai mercati europei è affidato alla rete di centri ricerca e sviluppo OMODA & JAECOO presenti in Spagna, Francia, Germania, e a partire dalla fine del 2026 anche nel Regno Unito.



Vogliamo che JAECOO 7 aiuti i nostri clienti a esplorare tutto ciò che la vita ha da offrire e, allo stesso tempo, renda la guida di tutti i giorni più naturale e rilassata, ha dichiarato Xiaohong Hou.





