Karol G conquista il mondo: record Spotify, nuovo album e data unica a San Siro

Karol G si conferma la superstar latina più influente del panorama musicale globale. La cantante colombiana, già vincitrice di un Grammy e otto Latin Grammy, ha raggiunto un nuovo traguardo con il singolo BbY WOW: il brano, in collaborazione con rusowsky e Judeline, è in vetta alla classifica globale di Spotify da oltre 45 giorni, segnando il record assoluto di permanenza al numero uno nel 2026. BbY WOW è ora accompagnato dal videoclip ufficiale, girato dal vivo durante una tappa sold-out del mastodontico tour Viajando Por El Mundo: Tropitour al MetLife Stadium nel New Jersey, dove Karol G si esibisce insieme per la prima volta a Tainy, Judeline e rusowsky.

Il tour mondiale Viajando Por El Mundo Tropitour si è trasformato in un vero evento culturale, con numeri impressionanti: oltre due milioni di biglietti venduti in soli quattro giorni e un entusiasmo che cresce data dopo data. L'attesa sale per l'unica data italiana della cantante: 24 luglio 2027 allo Stadio San Siro di Milano, occasione irripetibile per vedere dal vivo una delle artiste più ascoltate al mondo, con oltre 117 miliardi di stream totalizzati nella carriera.

A luglio Karol G ha pubblicato il suo settimo album in studio, No Me Arrepiento De Sentir Tanto, lavoro profondamente personale che arriverà anche in formato fisico nei negozi italiani dall'11 dicembre. L'album, frutto di un processo creativo che coinvolge produttori e autori di calibro internazionale come Cashmere Cat, Edgar Barrera, Greg González, Ovy On The Drums, Sky Rompiendo e molti altri, promette di essere un viaggio emotivo per chiunque abbia amato, sofferto e sperato. La tracklist, che include duetti con Drake e Bruno Mars, riflette la capacità di Karol G di reinventarsi e abbracciare diverse sfumature musicali.

No Me Arrepiento de Sentir Tanto è un album pensato per essere vissuto nel proprio universo personale. Senza interruzioni. Un'opera che non mette in scena le emozioni, ma le svela. Un luogo in cui gli ascoltatori possono riconoscere parti di sé nella musica, trovando conforto nella consapevolezza di non essere mai da soli in ciò che provano.

Momento d'oro anche per le collaborazioni: dopo il successo del singolo Still con Bruno Mars, sua prima prova interamente in inglese, Karol G continua a collezionare hit, come dimostra il duetto con Shakira per TGQ e quello con Andrea Bocelli su Vivo por Ella, versione spagnola della celebre hit. L'artista colombiana è stata la prima donna latina headliner del Coachella, ha battuto record su record e ha partecipato come attrice alla serie Netflix Griselda. Nel 2025 il documentario Karol G: Mañana fue muy bonito ha raccontato l'ascesa fulminea dagli esordi a Medellín fino alla consacrazione globale.

Karol G continua così a lasciare il segno non solo sulle classifiche, ma anche nel cuore della cultura pop contemporanea, portando con sé i sogni di milioni di fan e gettando ponti tra identità, generazioni e musiche diverse. L'appuntamento atteso allo Stadio San Siro sarà il culmine di un viaggio straordinario che ormai appartiene a tutti.