Il tanto atteso sequel di Kingdom Come: Deliverance è finalmente arrivato, portando i giocatori in un’avventura senza precedenti nel cuore dell’Europa del XV secolo. Dopo quasi sette anni dall’uscita del primo capitolo nel 2018, Kingdom Come: Deliverance II è ora disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e Xbox Series X|S.

Sviluppato da Warhorse Studios e pubblicato da Deep Silver, questo nuovo capitolo della saga segue le gesta di Henry, il fabbro divenuto guerriero, in una Boemia del 1403 dettagliata e ricca di sfide.

Con meccaniche di gioco evolute, combattimenti migliorati e un mondo dettagliato, Kingdom Come: Deliverance II offre un’immersione totale per i giocatori. Un senso di immersione senza precedenti, grazie a un mix unico di immagini next-gen, una colonna sonora orchestrale su misura e accurata. Le vostre scelte avranno conseguenze significative sul mondo che vi circonda, creando narrativa ramificata e dilemmi morali avvincenti. Dalle città vibranti alla campagna tranquilla, ogni angolo della Boemia è vivo e autentico, invitando i giocatori a esplorare ogni dettaglio.

La colonna sonora di Kingdom Come: Deliverance II offre una combinazione unica di partiture orchestrali e musica medievale autentica, creando un’atmosfera coinvolgente a tema 1403. La soundtrack, composta da Jan Valta, esalta la profondità emotiva della storia e la grandezza del mondo di gioco.

Il lancio di Kingdom Come: Deliverance II è solo l’inizio di un viaggio epico per i giocatori, con una serie di contenuti gratuiti e a pagamento in arrivo nel corso del 2025. Dalle corse dei cavalli alla modalità Hardcore, ci saranno molte nuove sfide e avventure da affrontare.

Non perdete l’opportunità di immergervi in un’avventura memorabile con Kingdom Come: Deliverance II, disponibile in varie edizioni per soddisfare le esigenze di ogni giocatore appassionato di giochi di ruolo e avventura.