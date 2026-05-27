La Russa e Tajani ospiti a Dritto e Rovescio: geopolitica e politica italiana al centro

Domani sera a Dritto e Rovescio su Rete4 Ignazio La Russa e Antonio Tajani analizzeranno crisi geopolitiche, elezioni e temi caldi con Del Debbio.

Domani sera "Dritto e rovescio" torna in prima serata su Rete4 con una puntata ricca di ospiti e temi di grande attualità politica e internazionale. Paolo Del Debbio intervisterà due tra i principali protagonisti dell'attuale panorama politico italiano: il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Al centro del dibattito ci saranno le grandi urgenze geopolitiche che coinvolgono l'Italia, dal conflitto in Iran agli equilibri tra Stati Uniti, Israele e Cina, fino alle prospettive future per l'Europa e il nostro Paese nello scenario internazionale.

La puntata offrirà inoltre un focus sui risultati delle elezioni amministrative, analizzando le possibili ripercussioni sugli assetti politici in vista delle elezioni previste per il prossimo anno. Sicurezza, integrazione e gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco saranno poi oggetto di approfondimento.

In studio anche altri nomi di rilievo del dibattito politico: Davide Faraone (Italia Viva), Isabella Tovaglieri (Lega) e Pierfrancesco Majorino (Partito Democratico), che apporteranno i loro diversi punti di vista. Appuntamento quindi domani in prima serata per un confronto serrato sui principali temi che riguardano il futuro dell'Italia e del suo ruolo nel contesto globale.