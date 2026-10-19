La Volta Buona: nuova settimana con Caterina Balivo tra attualità, storie e benessere

Torna l'appuntamento quotidiano con La Volta Buona, il daily show condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai 1 da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre, ogni giorno dalle 14.05 alle 16.00. Il programma propone una nuova settimana ricca di argomenti spaziando da attualità e spettacolo a temi di costume e società, raccontando sia le storie della gente comune sia quelle dei personaggi più amati dal pubblico.



Tra i segmenti più attesi, il salotto dedicato a Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, che continua a conquistare appassionati con le sue dinamiche dopo la terza puntata. Sul celebre divano arancione, Caterina Balivo ospiterà concorrenti, ballerini, giurati e protagonisti del programma per commentare esibizioni, verdetti e novità dalla competizione.



Nel corso della settimana, spazio anche a tematiche profonde e di grande impatto emotivo come segreti di famiglia, figli non riconosciuti e verità rimaste celate nel tempo.



Non mancheranno i momenti dedicati a salute e benessere, con esperti chiamati a fare chiarezza su diete e regimi alimentari, tra nuove tendenze del settore, falsi miti e consigli per adottare stili di vita più equilibrati e salutari.



Un ulteriore approfondimento sarà riservato alla chirurgia estetica, ai canoni di bellezza e al desiderio di longevità. Verranno affrontate le trasformazioni del rapporto con il proprio corpo, commentando le nuove frontiere della medicina estetica e offrendo un confronto tra modelli di bellezza e scelte personali, sempre con l'intervento di esperti e ospiti in studio.



La formula del daily show continuerà ad alternare interviste, collegamenti con gli inviati, momenti musicali, giochi telefonici e il coinvolgimento diretto del pubblico a casa. La regia è affidata a Daniela Celotto.