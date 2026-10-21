Le Iene in prima serata: nuove rivelazioni sulla morte di David Rossi e il caso Fakir

Domani, giovedì 22 ottobre, il nuovo appuntamento in prima serata su Italia 1 con Le Iene si annuncia ricco di contenuti esclusivi e inchieste d'attualità. Al centro della puntata le interviste a Giuseppe Mussari, ex presidente di MPS, e Gabriele Ceccherelli, ex stella del Calcio Storico Fiorentino, finiti sotto i riflettori per le recenti rivelazioni sulla morte di David Rossi.

Nella puntata sarà dato grande spazio agli sviluppi dell'inchiesta sulla tragica scomparsa di David Rossi, capo della comunicazione di MPS, precipitato dalla finestra dell'ufficio il 6 marzo 2013. Le nuove rivelazioni della Commissione parlamentare guidata da Gianluca Vinci puntano su due testimoni che tirano in ballo Mussari quale mandante di un atto intimidatorio degenerato in tragedia, e Ceccherelli come colui che avrebbe reclutato chi ha agito materialmente. Accuse durissime che i diretti interessati affrontano nelle loro risposte, raccolte dagli inviati Marco Occhipinti e Roberta Rei.

Sotto i riflettori anche la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta a Bologna il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia. Le telecamere hanno ripreso gli ultimi istanti dell'uomo, immobilizzato a terra e mentre chiedeva aiuto. Le anticipazioni della relazione dei consulenti della Procura collegano il decesso a una insufficienza respiratoria acuta dovuta alla posizione in cui era stato bloccato. Max Andreetta e Francesco Priano ricostruiscono la vicenda con l'apporto della testimonianza della sorella Khadija, che rivolge un appello: "Verità e giustizia". L'attenzione si concentra sul ruolo degli agenti e dei soccorritori intervenuti in quei drammatici momenti.

La trasmissione affronta anche il tema dell'adenocarcinoma polmonare, la malattia che ha recentemente colpito il Papa e resta la prima causa di morte oncologica in Italia e nel mondo occidentale. Riportando la speranza, uno studio internazionale introduce un vaccino terapeutico personalizzato in grado di addestrare il sistema immunitario a riconoscere e combattere le cellule tumorali nei pazienti già sottoposti a intervento. Fra i centri d'avanguardia coinvolti figura l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari: qui, Gaetano Pecoraro incontra il responsabile dell'Oncologia, il professor Domenico Galetta, e segue alcuni pazienti lungo il percorso di somministrazione sperimentale.

Infine, la puntata si occupa della misteriosa scomparsa di Domenico Racanati dopo il crollo di un ponte sul fiume Trigno, avvenuto durante la forte ondata di maltempo che ha colpito Abruzzo e Molise il 2 aprile scorso. Nonostante il ritrovamento di resti della sua automobile, dell'uomo non si hanno tracce da mesi. Nina Palmieri ripercorre le ricerche e le domande ancora aperte attorno a questo caso senza risposte.

La conduzione della serata è affidata a Veronica Gentili, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. In studio anche ospiti d'eccezione come Carl Brave e Albertino mentre alla regia firma Antonio Monti. L'appuntamento sarà visibile anche in streaming per gli spettatori all'estero.