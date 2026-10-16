Lenush Saf torna con Lipstick: il nuovo singolo tra pop, clubbing e introspezione

Lenush Saf fa il suo ritorno sulle scene musicali con Lipstick, il nuovo singolo disponibile dal 16 ottobre sulle principali piattaforme digitali. Il brano segna una svolta importante per l'artista, che anticipa così il suo primo album personale atteso per la primavera del 2027.



Il sound di Lipstick unisce pop contemporaneo, sonorità clubbing e atmosfere intime, valorizzate dalla voce versatile di Lenush Saf, capace di spaziare tra delicatezza e intensità emotiva. Questo nuovo pezzo, distribuito da The Orchard via Totally Imported, nasce da un momento di rinascita artistica dopo anni di pause e percorsi trasversali.



Il singolo rappresenta il primo capitolo di una nuova fase per la cantautrice, nata a Yerevan e cresciuta a Londra, che sin da bambina ha coltivato il suo amore per la musica tra studio del pianoforte e canto. Gli inediti originali Refugee e Ghost, registrati nel 2008 ma mai pubblicati, avevano segnato le origini di un percorso che oggi trova nuova linfa con Lipstick.



"Ho sempre saputo che la musica era nel mio destino, anche quando la vita mi ha portata verso strade diverse. Oggi torno in studio grazie ad una serie di incontri e coincidenze che sono arrivati quasi naturalmente. A volte il destino ti offre l'occasione di rimetterti in gioco e per me è successo proprio così. Lipstick è nato seguendo l'istinto e da lì ho capito che volevo continuare e dare forma a un progetto più ampio", racconta Lenush Saf.



Il progetto musicale si arricchirà nei prossimi mesi con nuovi singoli che faranno da apripista all'album di debutto. È in fase di realizzazione anche il videoclip di Lipstick, realizzato in collaborazione con il direttore artistico Raoul Paulet.



Lipstick è ora disponibile su Apple Music, Spotify, Amazon Music e YouTube, offrendo agli ascoltatori l'occasione di scoprire da subito la nuova anima musicale di Lenush Saf.