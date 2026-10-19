LEPAS porta oltre 300 tester da tutto il mondo a Wuhu: focus su guida e parcheggi smart

LEPAS riunisce oltre 300 tester internazionali a Wuhu per la Global Elegant Lifestyle Week: prove su strada e sistemi di parcheggio automatico su L4, L6 e L8.

Oltre 300 tester da Italia, Regno Unito, Thailandia, Brasile, Indonesia, Sudafrica e altri mercati hanno avuto l'opportunità, tra il 18 e il 24 ottobre, di mettere alla prova la gamma LEPAS a Wuhu, in Cina, durante la prima Global Elegant Lifestyle Week del marchio premium del gruppo Chery. L'evento si svolge parallelamente al CHERY International User Summit 2026 e mira a ricreare le situazioni reali della guida quotidiana, dalla gestione nel traffico cittadino ai fondi stradali impegnativi e alle evolute manovre di parcheggio.

Sono stati protagonisti tre modelli: L4, L6 e L8, elettrici e plug-in hybrid, con particolare attenzione alla L8 PHEV. I test hanno permesso ai partecipanti, definiti test drive ambassador, di confrontare le diverse soluzioni della gamma per quanto riguarda erogazione di potenza, risposta dello sterzo e stabilità. L'obiettivo era verificare l'adattabilità dei modelli alle esigenze degli automobilisti di tutto il mondo, in una fase cruciale di espansione globale del marchio.

Grande attenzione è stata dedicata ai sistemi di parcheggio intelligenti: i partecipanti hanno sperimentato APA (Automated Parking Assist), per le manovre completamente automatiche, e RPA (Remote Parking Assist), che consente di parcheggiare da remoto. Sulla L8 PHEV era inoltre possibile testare il Super Intelligent Valet Parking (SIVP), una funzione avanzata per il parcheggio automatico in modalità valet.

Le impressioni e i suggerimenti raccolti dai tester provenienti da città e paesi diversi verranno utilizzati per perfezionare tecnologie e servizi offerti da LEPAS, con la volontà di offrire un'esperienza di mobilità sempre più personalizzata. L'iniziativa, dal titolo "TOGETHER IN ELEGANCE", mette in luce anche le nuove tecnologie presentate dal gruppo Chery, tra cui robot come AiMOGA con cui il pubblico può interagire.

LEPAS ha debuttato in Italia a luglio 2026 con la L8, un SUV plug-in hybrid di segmento D da 279 CV, ordinabile nelle versioni Essence ed Elegance, quest'ultima equipaggiata coi più recenti sistemi di assistenza al parcheggio. Durante il Salone Auto Torino di settembre è stata presentata al pubblico anche la L6. Tutti i modelli del gruppo Chery in Italia beneficiano di una garanzia di 7 anni o 150.000 km per il veicolo, estendibile a 8 anni o 160.000 km per i componenti elettrificati.

LEPAS interpreta la mobilità elegante grazie al suo linguaggio stilistico Leopard Aesthetics ispirato ai movimenti del leopardo, con la gamma Super Hybrid distribuita da Chery Italy S.r.l. Il gruppo Chery, attivo dal 1997, ha superato globalmente i 20 milioni di veicoli venduti nel 2026 e continua a innovare nel campo delle batterie, della guida assistita e dei sistemi ibridi avanzati. La settimana internazionale a Wuhu si inserisce in una strategia che punta su innovazione, collaborazione e un'attenzione sempre più forte verso l'esperienza d'uso dei clienti.