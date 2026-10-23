Lisa conquista Las Vegas con la residency e un nuovo EP dallo stile cinematografico

Lisa, icona K-pop mondiale, lancia l'EP PRESS PLAY e una residency sold out a Las Vegas, segnando record su Spotify e YouTube. Tutti i dettagli sulla carriera.

LISA torna protagonista sulla scena musicale internazionale con il nuovo EP solista PRESS PLAY, pubblicato oggi. La cantautrice, ballerina e icona di stile già nota per il suo ruolo nei BLACKPINK, celebra così un ritorno da record: oltre 17 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, più di 105 milioni di follower su Instagram, 29 milioni su TikTok e oltre 5 miliardi di stream globali.

Il progetto, prodotto da Lloud Co. e RCA Records, si compone di sei brani che trasformano la musica in un'esperienza cinematografica a 360 gradi. Tra questi spicca SaWaDiKa, singolo che omaggia le sue radici thailandesi e restituisce l'energia hip-hop degli esordi dell'artista. Il video ufficiale, girato integralmente a Bangkok, ha superato 70,8 milioni di visualizzazioni su YouTube nelle prime 24 ore, segnando il più grande debutto sulla piattaforma nel 2026. Il singolo ha raggiunto la posizione 69 della Billboard Hot 100, miglior debutto di sempre per Lisa nella celebre classifica statunitense.

La focus track Tarantino è accompagnata da un video che omaggia il celebre regista americano. Nel cortometraggio, Lisa si getta in un'avventura adrenalinica all'interno di un hotel, determinata a consegnare un messaggio a Quentin Tarantino, tra inseguimenti, combattimenti e riferimenti espliciti al suo immaginario. Pensato come un vero e proprio film da vivere dall'inizio alla fine, PRESS PLAY invita i fan a mettersi comodi, premere play e lasciarsi trasportare.

La tracklist completa di PRESS PLAY include SaWaDiKa, V12, Cobra, Tarantino, Cut U Off e Sweat.

Settembre ha segnato un altro trionfo: Lisa è tornata sul palco degli MTV Video Music Awards dove ha presentato per la prima volta in televisione SaWaDiKa e si è aggiudicata il premio Best Pop per Dream feat. Kenatro Sakaguchi, diventando la prima artista K-pop solista a trionfare in questa categoria.

A novembre Lisa farà la storia come la prima artista K-pop a esibirsi con una residency a Las Vegas. Le sei date al The Colosseum at Caesars Palace hanno già registrato il tutto esaurito, rendendo l'evento tra i più attesi dell'anno. Le prime quattro serate sono andate sold out in meno di dieci minuti, costringendo alla programmazione di due ulteriori show.

Parallelamente alla musica, Lisa amplia la sua carriera nel campo cinematografico. È infatti arrivato nelle sale Always Lalisa, il documentario diretto da Sue Kim e presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, che racconta la svolta della sua carriera solista, la nascita della sua agenzia LLOUD e il debutto al Coachella.

Lalisa Manobal, in arte Lisa, non è solo una delle protagoniste dei BLACKPINK, ma ormai una star globale capace di infrangere record. Già con i singoli Lalisa e Money aveva scalato le classifiche Billboard e ottenuto riconoscimenti mondiali. Nel 2023 ha stabilito tre Guinness World Records come artista K-pop più seguita su Instagram e ha segnato tappe storiche con premi agli MTV Video Music Awards e agli MTV European Music Awards. Nel 2024 ha fondato la società di management LLOUD CO. e collaborato con star come Rosalía (New Woman), Tyla, Megan Thee Stallion, Future, Doja Cat e Raye. L'album di debutto solista, Alter Ego, pubblicato nel 2025, ha raccolto collaborazioni prestigiose e nuovi successi globali, portandola a esibirsi agli Oscar, al Global Citizen Festival, al Coachella e aprendo la FIFA World Cup 2026 con Goals.

Oltre che nella musica, Lisa si distingue per la sua presenza nelle principali Fashion Week globali, in qualità di Ambassador Louis Vuitton e volto di Bulgari. Ha debuttato come attrice nella serie HBO The White Lotus e sarà protagonista nel nuovo film TYGO, parte dell'universo Extraction. Lisa si conferma così un'icona trasversale di musica, moda e cinema, proiettandosi tra le figure più influenti della sua generazione.