Lous and the Yakuza torna con il singolo Close My Eyes insieme a Suki Waterhouse

Lous and the Yakuza torna sulle scene musicali con il nuovo singolo Close My Eyes, una collaborazione d'eccezione con l'artista britannica Suki Waterhouse. Il brano, disponibile da oggi in digitale e in radio dal 6 novembre, celebra l'incontro di due delle voci più originali del pop alternativo contemporaneo. Close My Eyes si presenta come una ballad intensa, in cui spiccano linee di basso eleganti, armonie ariose e delicate sfumature synth-pop. Il singolo rappresenta l'inizio di un nuovo capitolo artistico per Lous and the Yakuza, che promette di svelare nuovi dettagli sui suoi progetti nei prossimi mesi.

Il testo della canzone affronta il tema della fine di una relazione e delle emozioni profonde che ne derivano: ciò che resta dopo un amore perduto, il dolore che continua a pulsare anche quando sembra non esserci più nulla da salvare. Le voci di Lous e Suki si alternano in un coinvolgente botta e risposta, sottolineando l'intensità e la sincerità delle emozioni vissute.

Lous and the Yakuza si conferma protagonista della scena artistica europea. Artista di origini congolesi e ruandesi, nel 2021 è stata nominata Artista dell'Anno in Belgio e ha ottenuto certificazioni oro e platino sia in Italia che in Belgio. Ha ricevuto una nomination ai Victoires de la Musique in Francia e la sua carriera vanta collaborazioni di alto profilo con artisti come Joey Badass, Sfera Ebbasta e Yendry. Apprezzata anche da icone quali Ava DuVernay e Madonna, Lous è stata ospite di Alicia Keys durante il Keys World Tour e ha aperto alcune date europee dei Coldplay nel loro Music of the Spheres World Tour.

Oltre alla musica, Lous and the Yakuza si distingue nella moda e nell'arte: è uno dei volti globali di Louis Vuitton e ha conquistato una cover di Vogue France. La sua espressione artistica si espande anche nella pittura e nella scrittura di manga, dimostrando una poliedricità unica nel panorama internazionale. Fin dal suo debutto con l'album Gore e la hit Dilemme, Lous ha saputo costruire un'identità che fonde emozione, stile e creatività, continuando ad approfondire tematiche come amore, identità e autoanalisi con il secondo album Iota.

Suki Waterhouse, cantante, autrice e attrice britannica riconosciuta nell'indie pop, arricchisce Close My Eyes con la sua presenza e la notorietà raggiunta anche grazie alla serie Daisy Jones & The Six. Questo duetto sancisce l'unione di due personalità artistiche forti e rafforza la statura internazionale di Lous and the Yakuza. La produzione è firmata da Fred Ball (Rihanna, SZA), Jeff Shum e Daniel Chae.

Con Close My Eyes, Lous and the Yakuza inaugura un nuovo percorso personale e musicale, consolidando la sua posizione tra le stelle più affascinanti del pop europeo contemporaneo.