Lynk & Co presenta in anteprima la nuova 07 GT al Paris Motor Show 2026

La nuova Lynk & Co 07 GT debutta al Paris Motor Show 2026, offrendo design innovativo e prestazioni all'avanguardia, rinnovando l'impegno sportivo del brand.

Lynk & Co sarà presente per la prima volta al Paris Motor Show 2026, un debutto che rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita del marchio in Europa. Il costruttore porterà al Mondial de l’Auto Paris la propria gamma di modelli elettrificati, scegliendo uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al mondo dell’automotive per rafforzare la propria presenza sul mercato europeo.

Il Salone di Parigi rappresenta infatti un punto d’incontro tra case automobilistiche, innovazione tecnologica, media e pubblico internazionale. Per Lynk & Co, la manifestazione sarà l’occasione per presentare ai visitatori la propria offerta e consolidare il rapporto con un mercato che continua ad avere un ruolo centrale nelle strategie di sviluppo del brand.

La partecipazione al Paris Motor Show assume un significato particolare anche per il mercato francese, considerato da Lynk & Co strategicamente importante. Il marchio è impegnato nell’ampliamento della propria rete di retailer e dell’offerta di prodotto nella regione e la presenza a Parigi conferma la volontà di proseguire nel percorso di crescita in Francia e, più in generale, in Europa.

Lo stand Lynk & Co sarà allestito nella Hall 5.1, dove il pubblico potrà conoscere da vicino l’attuale gamma europea del marchio. A rappresentare l’offerta saranno la Lynk & Co 01 ibrida plug-in, la Lynk & Co 02 completamente elettrica e la Lynk & Co 08 ibrida plug-in a lunga autonomia.

Una gamma che riflette l'approccio del costruttore alla mobilità elettrificata, combinando tecnologia full electric e sistemi ibridi plug-in e proponendo soluzioni differenti per rispondere alle esigenze di mobilità del mercato europeo.

Durante il Salone, i visitatori potranno anche provare in prima persona gli ultimi modelli Lynk & Co, oltre a scoprire più da vicino le caratteristiche legate al design e alla tecnologia sviluppate dal marchio.

L’appuntamento parigino sarà quindi un’occasione per raccontare anche la visione di Lynk & Co sulla mobilità del futuro, basata su un approccio connesso e accessibile. Un elemento che accompagnerà la presenza del brand accanto alla sua gamma di veicoli elettrificati.

Ma il debutto al Paris Motor Show non si limiterà alla gamma già disponibile in Europa. Lynk & Co ha infatti annunciato la presentazione di contenuti esclusivi e della première europea di un nuovo prodotto. I dettagli saranno comunicati successivamente, in vista dell’apertura della manifestazione.

Il Mondial de l’Auto Paris 2026 si prepara così a rappresentare per Lynk & Co non soltanto la prima partecipazione alla kermesse francese, ma anche una nuova vetrina per raccontare l’evoluzione del marchio e le sue ambizioni di crescita nel mercato europeo.