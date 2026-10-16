Marco Masini torna nei palasport nel 2026: cinque date evento in tutta Italia

Grande attesa per il ritorno di Marco Masini nei più importanti palasport d'Italia nel 2026 con il tour "Marco Masini - Live 2026". L'artista fiorentino, uno dei cantautori più amati del panorama italiano, porterà dal vivo il suo repertorio storico insieme ai brani inediti dell'ultimo progetto discografico.



Il tour prenderà il via il 3 novembre all'Unipol Forum di Milano, proseguirà il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 7 novembre alla Kioene Arena di Padova, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e si concluderà il 14 novembre al Pala Partenope di Napoli.



In questi spettacoli esclusivi, Masini proporrà non solo le canzoni che hanno segnato oltre 35 anni di carriera - da Disperato (brano vincitore di Sanremo e del Premio della Critica Mia Martini nel 1990) a Ci vorrebbe il mare, Perché lo fai, T'innamorerai, L'uomo volante (trionfatore al Festival di Sanremo 2004) - ma presenterà anche alcune tracce del recente album Perfetto Imperfetto, pubblicato a marzo 2026 da Momy Records, Concerto e BMG, e prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini.



Tra i brani più attesi compaiono Male Necessario, scritto e interpretato con Fedez e premiato per il miglior testo al 76° Festival di Sanremo, e Bella Stronza, versione aggiornata del celebre brano che recentemente ha conquistato la serata dei duetti di Sanremo. Male Necessario e Bella Stronza compongono la tracklist delle versioni fisiche di Perfetto Imperfetto insieme a nuovi singoli il cui sound esprime la maturità artistica e la vena cantautorale di Masini.



La storia personale dell'artista si intreccia con i più grandi nomi della musica italiana: dal debutto a Sanremo nel 1990, passando per collaborazioni con Giancarlo Bigazzi e la voce guida delle colonne sonore, fino agli indimenticabili successi radiofonici e live.



Con "Marco Masini - Live 2026" si prepara dunque un nuovo viaggio attraverso la musica, tra passato e presente, mostrando ancora una volta la capacità del cantautore di reinventarsi e di restare protagonista sulla scena italiana.