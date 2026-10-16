Mario Biondi torna con Two Entities: nuovo album e tour teatrale per celebrare vent'anni di carriera

Mario Biondi celebra vent'anni di carriera con l'uscita di Two Entities, il nuovo album di inediti disponibile da oggi in digitale, CD e vinile per Sony Music Italy. L'artista torna a cantare in inglese, avvolgendo il pubblico con la sua voce calda e sofisticata che l'ha reso un'icona del soul e del jazz contemporaneo.



Two Entities arriva esattamente a vent'anni dal celebre debutto di Handful of Soul, pubblicato nell'ottobre 2006, l'album che ha conquistato ascoltatori in tutto il mondo e decretato l'esplosione internazionale di Biondi. Questo nuovo progetto si distingue per la sua eleganza magnetica e per la presenza di numerosi ospiti di spicco: Antonio Faraò, Leee John, Till Brönner, Max dei Gabin, Mia Cooper, Harvey Mason, John Patitucci e Dominique Di Piazza, solo alcuni dei prestigiosi collaboratori che hanno arricchito il disco, registrato tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti.



Il singolo Cocktail Blue è già in rotazione radiofonica, scritto e composto dallo stesso Mario Biondi con la produzione di Riccardo Piparo, fedele collaboratore del crooner. Anche il videoclip ufficiale del brano è online.



Nel 2026 Biondi ha già calcato oltre 25 palchi in Italia e 18 all'estero in 13 Paesi, con esibizioni sempre accompagnate da musicisti di altissimo livello. Dal 1° novembre partirà il tour teatrale che ripercorrerà i momenti chiave della sua carriera ventennale, interpretando dal vivo sia i grandi classici che lo hanno reso celebre che le nuove tracce di Two Entities. Il viaggio musicale toccherà i principali teatri della penisola, tra cui Trento, Parma, Venezia, Verona, Pescara, Lecce, Reggio Calabria, Palermo, Genova, Cagliari, Sassari, Padova, Milano, Roma, Assisi e Varese, con due appuntamenti speciali nella capitale e nel capoluogo lombardo.



Oltre alle date italiane, il tour prevede tappe anche all'estero, come il Cervantes Jazz Festival di Malaga il 3 novembre e la Fiera del Libro di Guadalajara in Messico, il 5 dicembre. Radio Monte Carlo sarà la radio partner dell'intero tour e le prevendite sono già attive su TicketOne e i circuiti abituali.



Domenica 8 novembre Mario Biondi riceverà il Premio Pierangelo Bertoli Per dirti t'amo come riconoscimento della sua straordinaria carriera, scandita da collaborazioni con star internazionali come Gregory Porter, Incognito, Earth Wind & Fire, Burt Bacharach e Chaka Khan, senza dimenticare i duetti italiani con Pino Daniele, Ornella Vanoni, Pooh, Renato Zero e Il Volo.



Con la sua voce unica e ricca di sfumature emotive, Biondi si conferma uno degli artisti più eleganti della scena mondiale, capace di emozionare il pubblico internazionale e rinnovare, anche dopo vent'anni, il suo storico legame con il soul, il jazz e la grande musica dal vivo.