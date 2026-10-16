Max Pezzali conquista i palasport: nuove date e sold out per il tour 2026-2027

Max Pezzali continua a raccogliere trionfi nei palasport italiani. A due mesi esatti dal ritorno live, il tour MAX FOREVER - Stessa Storia Stesso Posto Stesso Bar si arricchisce di nuove date e registra ancora una volta numerosi sold out. Organizzato e prodotto da Vivo Concerti, lo spettacolo promette di riportare energia, emozioni e i grandi classici di un artista che ha segnato la musica italiana.

Il viaggio di Max Pezzali dal 15 dicembre attraverserà le principali città italiane, tra cui Pesaro, Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino. Il calendario si amplia con nuovi appuntamenti: due nuove date a Firenze (2 e 3 marzo al Mandela Forum), una a Torino (8 marzo all'Inalpi Arena) e due a Roma (24 e 25 aprile al Palazzo dello Sport). Nel frattempo, diversi show hanno già raggiunto il tutto esaurito, confermando l'affetto del pubblico: Roma (14 e 26 gennaio), Bologna (5 febbraio) e Firenze (24 febbraio) sono tra le più richieste. I biglietti saranno disponibili in esclusiva su TicketOne dalle ore 14:00 di domani, mentre le prevendite generali apriranno il 21 ottobre.

Il tour sarà anche l'occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album MAX FOREVER VOL.2, disponibile dal 30 ottobre in digitale e negli store fisici per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Il disco raccoglie versioni speciali e inedite delle canzoni più amate di Pezzali, live storici, registrazioni d'archivio e alcune sorprese pensate per il pubblico. Tra le novità spiccano due brani inediti: Le_Ali, colonna sonora della serie Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 e Un metro alla volta. L'album sarà disponibile in doppio vinile colorato autografato limitato, doppio vinile nero e CD.

In occasione dell'uscita di MAX FOREVER VOL.2, tornano anche due album cult che hanno segnato l'esordio di Max Pezzali e Mauro Repetto con gli 883: Nord Sud Ovest Est e Hanno Ucciso L'Uomo Ragno, disponibili dal 6 novembre in speciali box da collezione. Le edizioni celebrano gli inizi della storica collaborazione, raccogliendo materiali inediti, ricordi e LA TAVERNETTA RADIO SHOW, pubblicato per la prima volta in vinile con una serie di conversazioni tra Max e Mauro, in cui ripercorrono la nascita dei due album attraverso ricordi e aneddoti legati a quel periodo.

Ecco le nuove date principali: Firenze il 2 e 3 marzo 2027, Torino l'8 marzo 2027, Roma il 24 e 25 aprile 2027. Molti altri appuntamenti nel 2026 e nel 2027 risultano già sold out, confermando il fenomeno che accompagna Max Pezzali da oltre trent'anni.

Per tutti gli aggiornamenti sul tour e le novità discografiche, resta alta l'attesa dei fan, pronti a vivere ancora una volta le emozioni di una carriera irripetibile.