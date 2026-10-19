Mercedes-Benz rivoluziona lo sviluppo prodotti con un sistema AI che accelera i processi

Mercedes-Benz compie un salto tecnologico nello sviluppo globale dei propri prodotti, adottando PLM.AI, un innovativo sistema di Product Lifecycle Management integrato nativamente con intelligenza artificiale. Questo nuovo approccio collega in modo digitale e intelligente tutte le fasi della catena del valore: dallo sviluppo all'approvvigionamento, dalla produzione alle vendite fino all'after-sales, garantendo una gestione continua e ottimizzata dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Con l'implementazione di PLM.AI, Mercedes-Benz riduce di circa 17 mesi i tempi di sviluppo dei nuovi veicoli, con attesi tagli fino al 30% sui tempi complessivi e picchi di efficienza che nei singoli processi di engineering raggiungono il 50%. Questa trasformazione consente alle innovazioni di maturare più rapidamente e approdare alla produzione in serie in modo più efficiente e sostenibile.

Il sistema dà vita a una base di conoscenza intelligente end-to-end, che collega sviluppo, approvvigionamento, produzione, vendite e after-sales. In futuro, nuovi prodotti e tecnologie potranno così raggiungere la maturità per la produzione in serie in modo più rapido, efficiente e sostenibile. I tempi di sviluppo potranno ridursi fino al 30%, mentre nei singoli processi di engineering sono attesi incrementi di efficienza fino al 50%.

La realizzazione del nuovo ecosistema digitale nasce dalla collaborazione con due partner tecnologici d'eccellenza: CONTACT Software, fornitore dell'open core system della piattaforma, e Siemens, che amplia ulteriormente la propria partnership storica con Mercedes-Benz nei settori del physical design e della validazione digitale.

Questa trasformazione segna un vero cambio di paradigma nella progettazione e produzione automobilistica. L'adozione di una piattaforma integrata e intelligente rappresenta un passo fondamentale per garantire rapidità e qualità nello sviluppo dei nuovi modelli, assicurando flessibilità, sostenibilità e un vantaggio competitivo significativo per Mercedes-Benz nella corsa all'innovazione nel settore automotive.