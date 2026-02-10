Milano Cortina 2026: Samsung porta il “Victory Selfie” sul podio olimpico

Con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Samsung Electronics rinnova il suo impegno nel connettere tecnologia, sport ed emozione umana. Il brand annuncia l’arrivo del Victory Selfie sul podio olimpico, una tradizione ormai simbolica che trasforma il momento della vittoria in un’esperienza autentica e condivisa, celebrando l’energia e la spontaneità degli atleti.

Nato per catturare la gioia immediata del successo sportivo, il Victory Selfie farà il suo debutto ai Giochi Invernali grazie a Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, dispositivo ideato per accompagnare i campioni nel loro momento più atteso. Dopo l’esordio durante Parigi 2024 — dove quasi trecento selfie hanno raccontato la personalità e l’umanità dei medagliati — questa iniziativa evolve per includere anche le celebrazioni di squadra, permettendo agli atleti di condividere insieme il momento più significativo della loro carriera.

Samsung conferma così la volontà di rendere il podio uno spazio non solo di premiazione, ma anche di espressione culturale e collettiva. L’azienda mira a rafforzare il legame tra innovazione tecnologica e valori sportivi, sottolineando come la tecnologia possa avvicinare le persone e valorizzare l’autenticità dei momenti umani.

In vista della copertura editoriale legata a Milano Cortina 2026, Samsung ha inoltre selezionato e reso disponibili aggiornamenti e immagini ufficiali dei Victory Selfie degli atleti protagonisti. Queste fotografie saranno un importante supporto per raccontare le performance, le emozioni e le storie dietro ogni medaglia, offrendo al pubblico uno sguardo ravvicinato e genuino sui protagonisti dei Giochi.

Con questa iniziativa, Samsung riafferma il proprio ruolo come partner tecnologico dei grandi eventi sportivi e si prepara a firmare, ancora una volta, una pagina significativa nella storia delle Olimpiadi. Il Victory Selfie, divenuto ormai un simbolo di condivisione e umanità, celebra non solo la vittoria ma anche la connessione tra persone, tecnologia e passione.