Nikon trionfa ai TIPA Awards 2026 con Z5II, ZR e NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II

Successo straordinario per Nikon ai TIPA Awards 2026, con tre importanti riconoscimenti che confermano la leadership del brand nel settore fotografico e video. La NIKON Z5II è stata insignita del titolo di "Best Advanced Full Frame Camera" grazie alle sue "funzionalità di punta in un sistema a pieno formato di livello accessibile". La giuria ha sottolineato il grande fascino della fotocamera per fotografi e creators, apprezzando la qualità dell'immagine elevata e le prestazioni autofocus avanzate che distinguono questo modello nella sua categoria.

Anche la NIKON ZR ha ottenuto un premio prestigioso, venendo eletta "Best Advanced Compact Cinema Camera". In particolare, la giuria ha riconosciuto la "eccezionale innovazione, affidabilità e prestazioni nella produzione di video professionali". Il riconoscimento assume ancora più valore per aver "ridefinito le possibilità creative e stabilito un nuovo punto di riferimento per le prestazioni video nella narrazione visiva".

Per quanto riguarda gli obiettivi, il NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II è stato premiato come "Best Full Frame Standard Zoom Lens". Questo zoom standard è stato celebrato per le "prestazioni ottiche eccezionali e versatilità professionale". La giuria ha inoltre elogiato la "eccezionale nitidezza, chiarezza da bordo a bordo e splendida separazione dello sfondo sull'intera portata dello zoom".

I tre riconoscimenti ottenuti ai TIPA Awards 2026 evidenziano l'impegno costante di Nikon nell'innovazione e nella ricerca di prestazioni superiori, offrendo strumenti pensati per aiutare fotografi e videomaker a esplorare nuove frontiere creative.