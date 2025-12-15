OPPO Photography Awards 2025: quasi 2 milioni di candidature per la più grande edizione di sempre

Con quasi due milioni di candidature provenienti da 87 Paesi, gli OPPO Photography Awards 2025 si confermano come la più ampia e partecipata edizione nella storia del concorso internazionale dedicato alla fotografia mobile. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, celebra ogni anno la creatività, lo storytelling e la forza espressiva delle immagini catturate con smartphone. Le opere finaliste e vincitrici saranno presentate il 18 dicembre 2025 al Cairo, durante la finale globale che riunirà creativi e fotografi da tutto il mondo.

Ling Liu, CMO Overseas di OPPO, ha sottolineato il valore culturale dell’iniziativa: «La fotografia mobile è più di uno strumento: è diventata un palcoscenico globale per le voci creative. Attraverso gli OPPO Photography Awards vogliamo supportare i creator, dare visibilità alle loro prospettive a livello mondiale e ispirare il pubblico a scoprire lo straordinario nella vita quotidiana — la vera essenza di “Super Every Moment”.»

Quest’anno dieci fotografi sono stati premiati con i riconoscimenti Oro, Argento e Bronzo per le loro eccezionali narrazioni visive. Il Gold Award è stato assegnato al fotografo boooya per il progetto “Dialect – The Fading Voice”, una serie che trasforma la scomparsa dei dialetti in una potente riflessione visiva sulla crisi culturale legata all’oralità. Il premio comprende 25.000 dollari e l’ultimo dispositivo flagship OPPO, riconoscimento del valore artistico e sociale dell’opera.

Tra i vincitori del Silver Award spicca il lavoro “Person from Another Place” di *Ray Cheung*, che cattura una scena quotidiana su un autobus a San Pietroburgo trasformandola in una riflessione poetica sulla giovinezza e sulla solitudine. La giudice *Tina Signesdottir Hult* l’ha definita «arte», lodando la semplicità compositiva e la capacità di trasmettere emozioni pure.

I Bronze Award includono opere come “Timeless Framing” di Abdullah Salah, scattata con OPPO Reno14 5G, che documenta la tradizione equestre di El Mermah, immortalando la velocità e la vitalità culturale in un solo istante. Le opere premiate, secondo la giuria, dimostrano la profondità umana, la sensibilità culturale e la raffinatezza tecnica oggi raggiungibili grazie alla fotografia mobile.

Oltre ai premi principali, OPPO ha conferito numerosi riconoscimenti speciali come i Category Awards, le Honorable Mention, l’Audience’s Choice e il Regional Award, in un impegno costante verso la valorizzazione di talenti provenienti da ogni parte del mondo. Le immagini vincitrici raccontano momenti autentici della quotidianità globale: una coppia in metropolitana, bambini che giocano in India, una famiglia brasiliana durante la raccolta del caffè.

L’edizione 2025 conferma il ruolo di OPPO nel promuovere la fotografia mobile come linguaggio universale di espressione e scambio culturale, grazie alle tecnologie avanzate dei suoi dispositivi e al motore d’immagine LUMO Image Engine, che garantisce una resa naturale di luce e profondità.

Con il tema “Super Every Moment”, OPPO invita i creator di tutto il mondo a vedere oltre l’ordinario e riconoscere il potere narrativo nascosto nei gesti e nelle scene quotidiane. Gli OPPO Photography Awards continuano così a essere un palcoscenico globale per la creatività, celebrando storie che parlano di diversità, emozione e bellezza umana in ogni angolo del pianeta.