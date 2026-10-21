MINI conquista il podio al Rebelle Rally 2026 con la nuova Countryman Untamed Edition

MINI ha conquistato un debutto straordinario al Rebelle Rally 2026, dimostrando tutto il suo spirito avventuroso nella leggendaria competizione off-road femminile negli Stati Uniti. La nuova MINI Countryman Untamed Edition, affidata alla guida di Felicia Killman e alla navigazione di Erika Ferrer, membro del team Corporate Communications del Gruppo BMW in Messico, si è distinta tra le avversarie ottenendo un prestigioso terzo posto nella X-Cross class e aggiudicandosi altri due importanti riconoscimenti di categoria.

Fin dalla sua prima partecipazione al Rebelle Rally, MINI ha mostrato determinazione, coesione e una grande voglia di mettersi alla prova. Il Rally, una delle più impegnative gare di navigazione off-road del Nord America, sfida esclusivamente team femminili a percorrere oltre 2.400 chilometri di deserti, pietraie e guadi attraverso Nevada, California e Utah. Per affrontare la gara, le concorrenti non possono affidarsi al GPS ma solo a strumenti tradizionali come mappe, bussola e roadbook, in un susseguirsi di salite rocce, sentieri sabbiosi e attraversamenti di fiumi.

Il percorso del Rebelle Rally non è mai banale: in questa edizione, le concorrenti hanno dovuto affrontare temperature che hanno sfiorato i 40°C, tempeste intense, salite ripide, piogge abbondanti e raffiche di vento che nella fase finale hanno sollevato vere e proprie tempeste di sabbia, riducendo la visibilità al minimo. Nonostante queste condizioni proibitive Killman e Ferrer hanno superato ogni imprevisto consolidando il loro affiatamento gara dopo gara. L'arrivo sul podio rappresenta un traguardo speciale per MINI che, alla prima esperienza assoluta nella categoria, ha saputo dimostrare ambizione e capacità.

I premi conquistati sono tre: terzo posto nella X-Cross class, Rookies of the Year e il "Challenge Accepted" Award. Il riconoscimento per la squadra esordiente dell'anno premia la preparazione, la tenacia e il lavoro di squadra di Killman e Ferrer, mentre il Challenge Accepted Award, assegnato da staff e concorrenti, sottolinea come il team MINI abbia ispirato gli altri partecipanti grazie a un atteggiamento estremamente positivo e un'invidiabile determinazione.

Il Rebelle Rally si distingue dalle competizioni tradizionali perché non vince chi è il più veloce, ma chi sa orientarsi meglio e accumulare punti attraverso decisioni strategiche e collaborazione. Questo format, unico nel suo genere, valorizza la resilienza, la precisione e la capacità di adattarsi tanto quanto la performance tecnica del veicolo.

Grande protagonista di questa avventura è stata la nuova MINI Countryman Untamed Edition, presentata sul mercato americano solo pochi giorni prima del via ufficiale del Rally. Caratterizzata da uno stile distintivo e da una vocazione off-road raffinata, questa edizione monta la trazione integrale MINI ALL4, una sospensione rialzata, pneumatici all-terrain studiati appositamente e cerchi Untamed Edition da 19 pollici, pensati per affrontare i terreni più impegnativi senza rinunciare all'inconfondibile personalità MINI.

Il battesimo del fuoco al Rebelle Rally ha confermato che la Countryman Untamed Edition è in grado di coniugare sicurezza su ogni fondo stradale e comfort di guida, mantenendo vivo il carattere iconico del marchio. La vettura si è distinta per affidabilità e agilità, rivelandosi una alleata perfetta anche nelle condizioni più estreme della gara.

L'edizione 2026 del Rebelle Rally ha rappresentato non solo una sfida sportiva ma anche un momento di affermazione per la presenza e il talento delle donne nel motorsport. La performance della squadra MINI e della nuova Countryman Untamed Edition ha lasciato il segno in una delle prove più dure e autentiche del panorama rallystico statunitense, segnando una tappa memorabile nella storia del marchio.