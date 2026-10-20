Monster Hunter Wilds: demo gratuita e preordini aperti su Nintendo Switch 2

Monster Hunter Wilds arriva su Nintendo Switch 2, segnando un nuovo capitolo per i fan della celebre saga grazie alla disponibilità immediata di una demo gratuita e all'apertura dei preordini tramite Nintendo eShop. Dal 20 ottobre, i giocatori possono scaricare la Demo Prologo che permette di vivere in anteprima l'inizio dell'avventura nelle Terre Proibite. Un punto di forza speciale di questa demo è la possibilità di trasferire tutti i progressi ottenuti direttamente al gioco completo una volta disponibile, garantendo così una transizione fluida e senza interruzioni.



La demo di Monster Hunter Wilds include il ricco editor di creazione del personaggio, attraverso cui è possibile personalizzare a fondo il proprio Cacciatore e l'immancabile compagno Palico. Gli utenti potranno anche esplorare una parte iniziale della storia e affrontare le prime battaglie contro i mostri nelle Pianure del Vento. Anche se la demo può essere giocata solo offline, è consentito formare squadre tramite la modalità multiplayer locale wireless dedicata a Nintendo Switch 2, per un'esperienza cooperativa già da subito.



I preordini sono disponibili per la versione digitale tramite Nintendo eShop. Chi effettuerà il preorder entro il 3 dicembre riceverà uno sconto speciale, oltre a premi esclusivi come il set di armature "Guild Knight" e il talismano "Hope Charm". Inoltre, la Monster Hunter Wilds Deluxe Edition è già prenotabile in versione fisica presso rivenditori selezionati e comprende il gioco base accompagnato dal Pacchetto Deluxe di oggetti estetici.



Al lancio, fissato per il 4 dicembre 2026, Monster Hunter Wilds su Nintendo Switch 2 arriverà completo di tutti i contenuti degli Aggiornamenti Principali: saranno inclusi il Grand Hub, nuovi mostri come Mizutsune, Lagiacrus, Seregios e il temibile drago anziano Gogmazios, la collaborazione esclusiva con FINAL FANTASY XIV Online e ulteriori sfide aggiuntive. Una delle novità più attese è il supporto al cross-play, che consentirà ai giocatori di Nintendo Switch 2 di unirsi online agli amici su altre piattaforme.



Questo momento rappresenta un'occasione ideale per immergersi nel mondo di Monster Hunter Wilds e prepararsi alle prossime sfide, visto che la grande espansione Monster Hunter Wilds: Ascendance è già stata annunciata per il 2027 su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.