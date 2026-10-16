Music Awards 2027: grandi protagonisti della musica italiana tornano all'Arena di Verona

I Music Awards 2027 tornano all'Arena di Verona il 17 e 18 settembre per celebrare i protagonisti della musica italiana. Biglietti in vendita dal 15 ottobre.

I Music Awards tornano all’Arena di Verona il 17 e 18 settembre 2027. La manifestazione dedicata ai protagonisti della musica italiana si prepara a una nuova edizione, con due serate per celebrare gli artisti che si sono distinti per i risultati raggiunti con le produzioni discografiche e live.

Le prevendite dei biglietti aprono giovedì 15 ottobre alle ore 18, con acquisto possibile su TicketOne e nei punti vendita abituali. Sul palco dell’Arena di Verona saliranno i protagonisti dell’anno musicale, con i loro successi e i nuovi record conquistati nei dodici mesi precedenti all’evento.

Dal 2007 a oggi, i Music Awards hanno premiato oltre 600 artisti, assegnando più di 1.000 riconoscimenti sulla base delle certificazioni FIMI/Niq e SIAE, confermandosi un appuntamento di riferimento per il panorama musicale italiano.

L’edizione 2026 ha celebrato il ventennale della manifestazione con due serate da tutto esaurito, seguite complessivamente da oltre 4 milioni di telespettatori su Rai 1. Entrambi gli appuntamenti hanno conquistato la leadership del prime time, mentre la partecipazione del pubblico, anche della Gen Z sui social, ha contribuito ad amplificare il successo dell’evento.

L’appuntamento è quindi per il 17 e 18 settembre 2027, con due nuove serate all’insegna della musica italiana nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona.