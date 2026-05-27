NEK porta in tour i suoi più grandi successi: aggiunta una data a Vienna per NEK HITS LIVE

NEK aggiunge una nuova tappa internazionale al suo acclamato tour: il 4 luglio si esibirà a Vienna (Austria) nell'ambito del Donauinselfest, raggiungendo così il traguardo di 75 show complessivi per NEK HITS LIVE.

Dopo aver toccato le principali città italiane, il Canada, gli Stati Uniti e diverse location europee, il cantante e polistrumentista festeggia oltre trenta anni di carriera, regalando ai fan una scaletta ricca dei suoi più grandi successi.

Durante i concerti estivi, NEK proporrà dal vivo brani indimenticabili come Almeno stavolta, Lascia che io sia, Laura non c'è, Fatti avanti amore, Se io non avessi te, Unici, Sei grande, Se una regola c'è, la cover di Se telefonando, E da qui, Sei solo tu, Uno di questi giorni, Ci sei tu e molti altri, per un'estate tutta da cantare insieme ai suoi fan.

Sul palco l'energia sarà garantita dalla formazione in Power Trio, con NEK al basso, Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, per un live dove l'autenticità e la forza della musica sono al centro di tutto.

Queste le date del tour estivo di NEK HITS LIVE: Civitanova Marche (2 giugno), Formia (3 giugno), Mestre (12 giugno), Alessandria (26 giugno), Vienna - nuova data - (4 luglio), Varallo Sesia (13 luglio), Caldaro (21 luglio), Villafranca (22 luglio), Grado (26 luglio), Perugia (29 luglio), Sanza (31 luglio), Forte dei Marmi (5 agosto), Asiago (8 agosto), Isola di Albarella (9 agosto), Marina Di Mancaversa (13 agosto), Lioni (17 agosto), Rocca Imperiale (18 agosto), Marina di Modica (21 agosto).

Parallelamente al tour, è uscito NEK HITS LIVE, l'album live registrato durante i concerti, disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati doppio vinile e CD. Il progetto raccoglie le migliori versioni dal vivo dei brani più celebri di NEK, in una veste essenziale e diretta, arrangiata proprio nella formazione Power Trio.

Con oltre 10 milioni di dischi venduti nel mondo e 18 album in studio, NEK si conferma una delle voci più amate del panorama musicale italiano. Oltre ai grandi successi della sua carriera iniziata nel 1992, l'artista si è distinto anche in tv con la conduzione di programmi come Dalla Strada al Palco e i talent The Voice in ogni edizione, mentre prosegue la collaborazione musicale con Francesco Renga nel progetto RENGANEK, protagonista di tour, Festival di Sanremo e di un album di inediti.

Nel 2025, la discografia di NEK è stata ripubblicata in vinile cristallo, e sul suo canale YouTube è disponibile la miniserie NEK HITS, in 14 episodi dove l'artista racconta aneddoti personali e momenti che ne hanno segnato il percorso artistico e umano.