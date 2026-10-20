NELS torna live dopo due anni: due speciali acustici a Milano e Bologna

NELS, frontman dei rovere e content creator, annuncia il ritorno live dopo due anni di pausa con due eventi acustici a Milano e Bologna l'11 e 12 novembre.

NELS, noto cantante e content creator italiano, annuncia il ritorno sulle scene dopo due anni di silenzio con due speciali live acustici pensati per incontrare i suoi fan e celebrare un nuovo inizio.

L'11 novembre l'artista si esibirà all'Arci Bellezza di Milano (ore 19:30), mentre il 12 novembre sarà il turno del Locomotiv Club di Bologna (ore 20:30). Gli eventi si inseriscono nel progetto "CI TROVIAMO A METÀ STRADA", nato dal desiderio di rivedere la propria community dopo una lunga assenza. I biglietti sono già disponibili su Dice.

Nelson, classe 1994, bolognese di nascita, ha iniziato a farsi notare sul web grazie al suo talento per il videomaking e al successo del canale YouTube "Nels". Partecipando attivamente alla nascita del collettivo Space Valley, ha unito l'estro visivo alla scoperta musicale e, nel 2017, ha dato vita al progetto rovere.

Sul palco, NELS si distingue per la sua energia autentica e per un atteggiamento da "anti-rockstar", lontano dagli eccessi ma incredibilmente vicino al vissuto della sua generazione. È così diventato un punto di riferimento per la Generazione Z, grazie a una scrittura ironica e malinconica, e a performance cariche di sincerità.

Oltre all'attività musicale, l'artista cura direttamente l'estetica, le grafiche e i videoclip della band, unendo mondi diversi e restando fedele a una vocazione multimediale che parla ai giovani.

Due speciali live acustici per incontrarsi dopo due anni di silenzio, aveva scritto nei giorni scorsi anticipando la sorpresa dai suoi canali social. L'attesa ora è finita: NELS è pronto a rincontrare i suoi fan per due appuntamenti che si annunciano ricchi di emozioni.