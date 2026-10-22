Nintendo Switch Sports Resort debutta su Switch 2: 12 sport per divertirsi insieme

Nintendo Switch Sports Resort arriva in esclusiva su Switch 2 con 12 discipline sportive, tra classici e novità, e un'esperienza accessibile a tutti.

Nintendo Switch Sports Resort è ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch 2, riportando i giocatori sull'iconica Isola di Wuhu con una selezione ricca di sport e attività per tutte le età. Con ben 12 discipline sportive diverse, il nuovo capitolo della celebre serie sportiva di Nintendo promette un'esperienza di gioco immediata, accessibile e, soprattutto, condivisibile in compagnia, sia in locale che online.

Fra le attività proposte tornano grandi classici come Tennis, Pallavolo, Bowling, Basket e Golf, mentre fanno il loro debutto su Switch la Boxe, il Tennis tavolo e il Tiro con l'arco. Novità assoluta è la Lotta di pollici, disciplina inedita che aggiunge un tocco di originalità alle sfide tra amici e familiari. Non mancano lo Skateboard, la Moto d'acqua e l'Idrovolante, modalità perfette per esplorare ogni angolo dell'Isola di Wuhu e scoprirne tutti i segreti, sia di giorno sia di notte.

Il nuovo episodio è progettato per sfruttare al massimo le potenzialità tecniche di Nintendo Switch 2, offrendo comandi di movimento più precisi grazie ai nuovi Joy-Con 2 e una grafica rinnovata. I controlli intuitivi consentono a chiunque, anche a chi non ha esperienza videoludica, di divertirsi immediatamente: La ricetta perfetta per regalare un'esperienza di movimento immediata, intuitiva e accessibile a chiunque, ovunque ci si trovi. Senza alcuna distinzione di età o di genere, dalle sfide in famiglia o tra amici nel salotto di casa alle partite veloci in mobilità, Nintendo Switch Sports Resort trasforma ogni luogo nel campo da gioco ideale, dove il vero obiettivo è divertirsi insieme.

Sarà possibile creare un proprio Mii o Sportsmate, personalizzare abiti ed equipaggiamento raccogliendo punti da scambiare al Centro articoli, e sfidare i campioni dell'Isola di Wuhu per ottenere la corona in ogni sport. Tra un match e l'altro, non mancano minigiochi e modalità speciali come la Sfida di battute a Tennis tavolo, la leggendaria modalità 100 birilli nel Bowling e la Gara dei tre punti nel Basket.

Il multiplayer è un elemento chiave: si potrà giocare in locale condividendo i Joy-Con 2 con amici e familiari oppure sfidare giocatori di tutto il mondo nella Lega Pro del Gioco Online, scalando le classifiche o scegliendo modalità più rilassate senza punteggi. L'accessibilità rimane centrale, consentendo a tutti di godersi sport e movimento senza alcuna preparazione atletica.

Nintendo Switch Sports Resort è disponibile sia in versione fisica sia digitale e può essere acquistato singolarmente oppure all'interno di un bundle dedicato che include la console Switch 2, il gioco e un abbonamento individuale di tre mesi a Nintendo Switch Online. Un'opportunità ideale per avvicinarsi al mondo Nintendo all'insegna dello sport e del divertimento condiviso.