Debutta la nuova griglia a sette feritoie su Jeep Avenger: evoluzione di un'icona

La griglia a sette feritoie rappresenta da sempre uno dei tratti distintivi più riconoscibili dei veicoli Jeep. Questo segno iconico, che accompagna la casa automobilistica fin dai suoi esordi, è stato introdotto nel 1945 con la CJ‑2A, il primo modello civile prodotto in serie e simbolo di libertà e avventura. Nel tempo, questa caratteristica è divenuta il filo conduttore della gamma Jeep, passando attraverso le leggendarie serie CJ, la Wrangler e tutti i modelli contemporanei.



Oggi, la Jeep Avenger compie un ulteriore passo nella storia del marchio con una reinterpretazione della famosa griglia a sette feritoie. L'aggiornamento estetico debutta su un modello compatto e moderno, pensato per sintetizzare carattere, capacità e stile in un segmento accessibile a un pubblico ancora più ampio.



La nuova seven-slots grille della Jeep Avenger accompagna ogni esperienza di guida, rafforzando l'identità visiva e rendendo la libertà firmata Jeep immediatamente riconoscibile. Questa evoluzione conferma l'impegno del marchio a unire tradizione e innovazione, mantenendo saldo il proprio DNA ma puntando verso il futuro con soluzioni di design e tecnologia sempre più avanzate.