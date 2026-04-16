Mercedes-Benz Classe C elettrica: comfort di lusso e tecnologia all'avanguardia

La nuova Mercedes-Benz Classe C elettrica segna un punto di svolta nel segmento delle berline premium, portando su strada una visione completamente rinnovata del concetto di comfort e tecnologia. Con il debutto mondiale fissato per il 20 aprile, Mercedes-Benz alza ulteriormente l’asticella, ridefinendo gli standard di riferimento grazie a un abitacolo progettato attorno al guidatore e pensato per offrire una vera esperienza “welcome home”.

Fin dal primo sguardo, gli interni della nuova Classe C elettrica si distinguono per un’atmosfera immersiva e raffinata, dove spazio, materiali e innovazione si fondono in un equilibrio perfetto. L’architettura completamente elettrica consente di ottenere un’abitabilità superiore rispetto alle precedenti generazioni, mentre il tetto panoramico amplifica la sensazione di libertà e luminosità a bordo.

L’abitacolo si trasforma in una vera comfort zone grazie a materiali di altissima qualità e a una cura artigianale senza compromessi. Le finiture come la pelle “Softtorino” e i sedili con design “Twisted Diamond” esprimono un livello di raffinatezza che richiama quello delle ammiraglie, mentre gli inserti decorativi spaziano dalla fibra naturale al legno fino alla fibra di carbonio AMG.

Un elemento distintivo è l’attenzione alla sostenibilità: la Classe C elettrica è infatti tra i primi modelli al mondo a offrire interni certificati vegan dalla The Vegan Society. Una scelta che dimostra come lusso e responsabilità ambientale possano convivere senza compromessi.

Il cuore tecnologico dell’abitacolo è rappresentato dal sistema MBUX Hyperscreen, una superficie digitale che si estende da un montante all’altro e integra infotainment, strumentazione e intrattenimento in un’unica soluzione. Grazie a una retroilluminazione avanzata con milioni di pixel, il sistema garantisce informazioni chiare e un’esperienza visiva altamente coinvolgente.

La personalizzazione raggiunge livelli inediti: illuminazione ambientale, temi cromatici e scenari emozionali permettono di adattare l’atmosfera interna a ogni stato d’animo. Il tetto con effetto cielo stellato e i pannelli retroilluminati contribuiscono a creare un ambiente sofisticato e rilassante, pensato per il benessere di guidatore e passeggeri.

I nuovi sedili di alta gamma sono progettati per garantire il massimo supporto ergonomico anche nei lunghi viaggi. Le funzioni di massaggio, ventilazione e regolazione elettrica con memoria trasformano ogni spostamento in un’esperienza di relax totale. Il sistema ENERGIZING COMFORT completa il quadro, combinando luce, suono e movimento per migliorare il benessere fisico e mentale a bordo.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al comfort climatico e acustico. La pompa di calore multi-sorgente assicura una temperatura ideale in tempi ridotti e con consumi contenuti, mentre l’insonorizzazione avanzata crea un ambiente estremamente silenzioso, degno di una “first class” su quattro ruote.

Con la nuova Classe C elettrica, Mercedes-Benz non si limita a introdurre un modello a zero emissioni, ma ridefinisce il concetto stesso di berlina premium. L’unione di design multisensoriale, tecnologia avanzata e sostenibilità crea un prodotto capace di anticipare le esigenze del futuro, offrendo un’esperienza di guida che va ben oltre il semplice spostamento.

In un mercato sempre più competitivo, la nuova Classe C elettrica si candida così a diventare il nuovo punto di riferimento per chi cerca comfort, innovazione e lusso sostenibile in un’unica soluzione.