OMODA X debutta a Wuhu con una notte evento tra moda, musica e cultura

OMODA & JAECOO presenta OMODA X con un evento globale a Wuhu, in Cina, mescolando design futuristico, moda internazionale e innovazione tecnologica. La notte OMODA X Night, prevista per martedì 20 ottobre, segna il lancio del nuovo crossover OMODA X, portando sul palco rappresentanti di Miss Mondo da diversi Paesi e la società di ricerca Kantar, pronta a offrire una lettura sulle tendenze emergenti tra i giovani.



OMODA X incarna la filosofia CROSSVOLUTION, superando le classiche categorie automobilistiche e proponendo una sintesi tra raffinatezza urbana e spirito d'esplorazione outdoor. Il suo design si ispira all’estetica mecha, con un linguaggio geometrico e caratteristiche sportive che evidenziano una forte personalità. L’evento celebra il claim "MORE OMODA THAN EVER" e si rivolge a un pubblico che vuole distinguersi, consapevole delle regole ma con una visione audace dell’auto.



L’appuntamento a Wuhu non sarà solo una vetrina automobilistica: Miss Mondo porterà in scena la moda e la diversità culturale mentre Kantar approfondirà come stanno cambiando le nuove generazioni attraverso le comunità di interesse, i bisogni emotivi e gli atteggiamenti verso la vita.



Uno dei momenti clou sarà l’esibizione di clienti OMODA & JAECOO provenienti da tutto il mondo, riuniti per interpretare una canzone dedicata al marchio. Unendo lingue, culture e storie personali, questa performance rappresenta l’unità globale e la forza della community.



Lancio e crescita del gruppo sono sostenuti da numeri significativi: un milione di vetture vendute in tre anni, presenza in 79 mercati e 22 nazioni europee. In Italia, il marchio è presente dal 2024 e offre una gamma che spazia dalla OMODA 4 alla OMODA 9 Aurora Edition.



OMODA X arriverà presto anche sul mercato italiano, mentre dettagli tecnici, prezzi e tempistiche saranno comunicati successivamente.



Il debutto di OMODA X segna così non solo una nuova tappa per il gruppo, ma anche un’occasione per mettere in luce la capacità di coniugare tecnologia, cultura e mobilità sostenibile a livello globale."