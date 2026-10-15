Opel conquista il Salone di Parigi con la nuova famiglia di SUV elettrici

Opel svela la sua gamma di SUV elettrici al Salone di Parigi 2026, presentando tre modelli che promettono di ridefinire il segmento: Mokka GSE, Grandland Electric AWD e Frontera Electric Extended Range. Questi SUV incarnano sportività, tecnologia, versatilità e accessibilità, segnando una fase di crescita senza precedenti per la casa automobilistica tedesca.

Mokka GSE si afferma come l'auto elettrica di serie più veloce mai prodotta da Opel, portando su strada l'emozione dei rally. Con una potenza massima di 207 kW (281 CV) e una coppia immediata di 345 Nm, raggiunge i 100 km/h in soli 5,9 secondi e tocca una velocità massima di 200 km/h. Derivata direttamente dalla versione rally, offre telaio sportivo, differenziale meccanico Torsen e un'estetica ispirata alle competizioni. Gli interni vantano sedili sportivi Alcantara GSE, display prestazionali e dettagli che esaltano lo spirito racing. La sportiva elettrica è stata premiata come 'Migliore Auto Piccola' e ha vinto il 'Golden Steering Wheel 2025' in Germania.

Opel Grandland Electric AWD è la prima Opel elettrica a batteria con trazione integrale, dedicata a comfort di guida, sicurezza e prestazioni. Con 239 kW (325 CV) e 509 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi. Il telaio include la tecnologia Frequency Selective Damping e offre quattro modalità di guida: Normale, Eco, Sport e 4WD. Queste soluzioni garantiscono aderenza e piacere di guida in tutte le condizioni, dalla neve al traino di roulotte. L'autonomia raggiunge i 502 km grazie alla batteria NMC da 73 kWh, ricaricabile dal 20 all'80% in circa 30 minuti presso stazioni ad alta potenza. Comfort e sicurezza sono incrementati da soluzioni come la Pixel Box per la ricarica wireless dello smartphone, sedili Intelli-Seat e fari a matrice di led Intelli-Lux HD.

Frontera Electric Extended Range completa l'offerta SUV Opel, puntando su spaziosità, praticità d'uso e prezzi accessibili. Pensato per le famiglie, può ospitare fino a sette persone e dispone di un'ampia capacità di carico fino a 1.600 litri abbattendo i sedili posteriori. L'abitacolo offre varie soluzioni per dispositivi elettronici: porte USB-C multiple e vani flessibili per tablet e smartphone. Frontera è disponibile con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche. La versione Electric a batteria dispone di 83 kW (113 CV) e due scelte di batteria: 44 kWh per 307 km di autonomia e la Extended Range da 54 kWh per percorrere fino a 400 km, entrambi nel ciclo WLTP.

I tre SUV Opel si confermano protagonisti del mercato, contribuendo a risultati commerciali elevati: nella prima metà del 2026 Opel ha aumentato le vendite globali di vetture di oltre il 7% e del 12% in Europa rispetto all'anno precedente, con la famiglia SUV in crescita del 37% su scala mondiale.



