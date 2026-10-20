Opel e Trackmania uniscono gaming e automobilismo al Salone dell'Auto di Parigi

Opel porta il suo spirito sportivo al Salone dell'Auto di Parigi con la Trackmania Cup: giocatori professionisti e appassionati si sfidano dal vivo e online.

Il Salone dell'Auto di Parigi è stato teatro di una rivoluzionaria fusione tra il mondo reale dell'automobilismo e quello virtuale del gaming, grazie alla collaborazione tra Opel, Ubisoft e l'organizzazione e-sport GIANTX. Nello stand Opel al padiglione A42, è andata in scena la Opel Trackmania Cup, una competizione dal vivo che ha visto sfidarsi i migliori giocatori professionisti di Trackmania, mentre il pubblico seguiva da vicino gare spettacolari ricche di azione, velocità e precisione.

L'esperienza immersiva ha permesso a tutti i visitatori di provare abilità e riflessi sulle postazioni dedicate alla simulazione di guida dei veicoli virtuali Opel, cimentandosi su circuiti esclusivi ispirati al DNA sportivo del marchio tedesco e sfidando i tempi migliori per premi speciali.

Questa iniziativa riflette la volontà di Opel di avvicinarsi sempre più alle nuove generazioni, connettendo la passione per i motori al crescente universo degli e-sport. La cultura dell'auto non avviene più solo sulla strada. Accade online. Nelle comunità. E nei giochi. Oggi, ancora una volta, mettiamo lo spirito Opel GSE nelle mani della comunità, ha commentato Rebecca Reinermann, Vicepresidente Marketing Opel. Siamo orgogliosi di collaborare con Opel per portare l'entusiasmo delle GSE nella comunità videoludica, offrendo ai fan un nuovo modo di vivere il marchio e competere insieme attraverso Trackmania - sia a Parigi che online, ha dichiarato José Ramón Díaz, CEO di GIANTX.

L'esperienza Opel Trackmania non si ferma al Salone: dopo Parigi debutterà Opel Chase, un torneo online dedicato aperto a tutta la community internazionale, che potrà divertirsi sui circuiti ufficiali Opel e competere per entrare tra i migliori piloti virtuali. Questo progetto segue le orme delle recenti iniziative "phygital" di Opel, che già all'IAA di Monaco aveva presentato la concept Corsa GSE Vision Gran Turismo, confermando che il futuro della cultura automobilistica è sempre più intrecciato con l'online e il gaming.

Opel, Ubisoft e GIANTX continuano così a esplorare nuove modalità di coinvolgimento, offrendo agli appassionati una piattaforma innovativa dove vivere lo spirito delle prestazioni e dell'intrattenimento, sia dal vivo che in digitale.