Ottobre ricco per Xbox Game Pass: in arrivo Final Fantasy VII Remake e tante novità

Xbox Game Pass si arricchisce a ottobre con titoli attesi come Final Fantasy VII Remake, Scramble Knights Online e vantaggi esclusivi per gli abbonati.

Ottobre è un mese entusiasmante per tutti i possessori di Xbox Game Pass, con una serie di titoli attesi e importanti aggiornamenti che trasformeranno l'esperienza di gioco sulle console Microsoft, PC e cloud.

Tra i nuovi giochi in arrivo spicca senza dubbio Final Fantasy VII Remake Intergrade, disponibile dal 29 ottobre per gli utenti di Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass. Si tratta di uno dei giochi di ruolo più acclamati degli ultimi anni, finalmente accessibile anche agli abbonati, su cloud, Xbox Series X|S e PC.

Il catalogo si espande già dal 21 ottobre con Sandustry (Game Preview), un titolo giocabile su PC per chi ha Game Pass Premium, Ultimate e PC. Il 22 ottobre sarà la volta del coloratissimo Dodo Duckie, disponibile anche su cloud e Xbox Series X|S, mentre il 26 ottobre debutterà in anteprima su tutti i servizi Scramble Knights Online, offrendo multigiocatore online dal day-one.

Il 27 ottobre arriva The Séance of Blake Manor, una nuova esperienza per gli amanti del mistero, e il 29 ottobre sarà giorno di festa con ben tre titoli: oltre a Final Fantasy VII Remake Intergrade, arrivano Plants vs. Zombies: Replanted (giocabile su tutte le piattaforme) e Terrible Lizards, anch'esso disponibile dal day-one per gli abbonati.

L'inizio di novembre vede il debutto di Pit of Goblin, mentre sono previsti importanti aggiornamenti come The Elder Scrolls Online: Season 2 Update: Echoes of Skyrim dal 21 ottobre, che offrirà nuove sfide agli appassionati della saga.

Non mancano i vantaggi esclusivi per chi sceglie la formula Ultimate, Premium o PC Game Pass. Gli iscritti possono già riscattare il pack di benvenuto per The Finals, che include 500 Multibucks, bonus XP e oggetti estetici esclusivi. Dal 3 novembre sarà disponibile il bundle World of Tanks Modern Armor: XP Stock, che offre strumenti strategici come kit di riparazione avanzati, kit medici e estintori automatici.

Il servizio Game Pass continua così a confermarsi punto di riferimento per chi cerca novità e grandi classici senza acquistare singoli titoli, garantendo un'ampia scelta di giochi, contenuti aggiornati e iniziative dedicate agli utenti più affezionati.