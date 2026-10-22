Peugeot 204 Coupé e Cabriolet: sessant'anni celebrati ad Auto e Moto d'Epoca 2026

Il Club Storico Peugeot Italia celebra i 60 anni della 204 Coupé e Cabriolet a BolognaFiere, esponendo un modello iconico all'Auto e Moto d'Epoca 2026.

Il Club Storico Peugeot Italia celebra quest'anno il sessantesimo anniversario delle versioni Coupé e Cabriolet della leggendaria Peugeot 204, presentate per la prima volta nel 1966 e diventate veri simboli di innovazione e stile.

Dal 22 al 25 ottobre 2026, in occasione della rinomata manifestazione Auto e Moto d'Epoca presso BolognaFiere, sarà esposta una splendida Peugeot 204 Cabriolet, scelta per raccontare al pubblico un pezzo di storia dell'automobilismo europeo e mettere in luce uno dei modelli più interessanti prodotti dal marchio del Leone.

La Peugeot 204, introdotta nel 1965, segnò una vera svolta tecnologica per la casa francese. Fu infatti la prima Peugeot di grande serie a montare la trazione anteriore, con motore trasversale e soluzioni innovative come le sospensioni indipendenti su entrambi gli assi e i freni anteriori a disco. Il compatto quattro cilindri da 1.130 cm³ in lega leggera assicurava leggerezza e maggior efficienza, contribuendo a rendere la vettura agile e moderna per l'epoca.

Nel 1966 debuttarono le varianti Coupé e Cabriolet, capaci di interpretare in chiave più dinamica la razionalità della berlina. Al design contribuì il Centro Stile Peugeot diretto da Paul Bouvot, in una stagione di proficua collaborazione con i più importanti designer italiani che portò a una carrozzeria distintiva e di forte personalità, nonostante le dimensioni compatte di circa 3,73 metri di lunghezza.

La Cabriolet, elegante e slanciata nella silhouette, era rigorosamente a due posti: una piccola scoperta pensata per chi cercava il piacere della guida all'aria aperta senza rinunciare alla praticità. Il Coupé, invece, offriva flessibilità grazie alle tre porte e al portellone posteriore, con il divano ribaltabile che la rendeva versatile anche per famiglie giovani in cerca di sportività e funzionalità.

Sotto la carrozzeria, restava la meccanica avanzata della 204 berlina: motore anteriore trasversale, trazione anteriore, cambio manuale a quattro rapporti e il vivace motore quattro cilindri da 53 CV. Questa scelta permise di mantenere accessibili le versioni Coupé e Cabriolet, ampliando notevolmente il potenziale pubblico e rafforzando la presenza del marchio Peugeot nel segmento delle compatte.

Questi modelli anticiparono una formula che Peugeot ha riproposto più volte nel corso della sua storia: auto concepite per essere funzionali e innovative, ma anche capaci di regalare piacere di guida e una spiccata attenzione alla cura estetica. A distanza di sessant'anni, la 204 Coupé e Cabriolet rimangono una testimonianza viva dell'abilità italiana e francese di coniugare tecnica, charme e cultura automobilistica.

La partecipazione del Club Storico Peugeot Italia ad Auto e Moto d'Epoca rappresenta una rara occasione per appassionati, soci e visitatori di rivivere la storia del marchio e lasciarsi affascinare dallo spirito originale di due vere icone della mobilità europea.