Peugeot E-208 GTi: la prima GTi elettrica rivoluziona il segmento hot hatch

Peugeot presenta la rivoluzionaria E-208 GTi, la prima hot hatch 100% elettrica destinata a ridefinire il segmento grazie a prestazioni di alto livello e uno stile fedele al DNA GTi. Progettata da Peugeot Sport e Peugeot Design, la nuova compatta francese offre emozioni di guida inedite, unite a una raffinata eleganza sportiva.



Il cuore della nuova E-208 GTi è un potentissimo motore elettrico da 281 CV, che permette uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi e una coppia di 345 Nm, garantendo accelerazioni tipiche delle sportive più blasonate. Il propulsore è prodotto in Francia, nello stabilimento di Trémery, e sfrutta il know-how acquisito da Peugeot Sport nel motorsport, con una gestione elettronica sviluppata direttamente dalle competenze maturate nelle gare endurance. Christophe Auriault ha dichiarato: Fin dall'inizio del progetto, era ovvio che Peugeot Sport dovesse essere coinvolta nel progetto Peugeot E-208 GTi. Abbiamo un'esperienza e una competenza uniche nella progettazione di questo tipo di auto. Era anche chiaro che l'obiettivo era creare una GTi 100% elettrica. Volevamo dimostrare che tutto il DNA della Peugeot GTi si trova in un'auto elettrica. E ci siamo riusciti.



L'autonomia non delude: la E-208 GTi offre fino a 375 km nel ciclo combinato WLTP con pneumatici Hankook Ventus S1 Evo3, mentre con i Michelin Pilot Sport 4S di serie arriva a 352 km. La batteria da 54 kWh (51 kWh netti) è gestita in modo ottimale ispirandosi al motorsport, consentendo prestazioni costanti anche nelle condizioni più impegnative senza derating di potenza. Una delle nostre priorità principali era la durata delle prestazioni. Non volevamo ridurre questa potenza eccezionale per proteggere la batteria dal derating, come si vede in alcune auto elettriche ad alte prestazioni. Ad esempio, se un cliente sta salendo un passo di montagna, dovrebbe poter rimanere in modalità Sport per tutta la durata. È lo spirito GTi, le prestazioni dovrebbero essere costanti. Ispirandoci al motorsport, abbiamo progettato una gestione del raffreddamento della batteria che evita la limitazione di potenza in condizioni difficili.



Il telaio è stato profondamente rivisto per garantire dinamicità e piacere di guida istintivo. Carrozzeria abbassata di 25 mm, carreggiate allargate (fino a 56 mm in più all'anteriore), cerchi da 18 pollici e nuove barre antirollio ottenute dall'esperienza del WEC assicurano agilità, reattività e sicurezza. Il differenziale meccanico a slittamento limitato e l'ESP configurabile, con una modalità Sport che lascia maggiore libertà al pilota, consentono anche una guida divertente in pista.



Il design resta fedele all'iconico stile GTi reinterpretandolo in chiave moderna. L'auto sfoggia una postura ribassata e aggressiva, con dettagli rossi discreti su griglia, cerchi, spoiler, pinze freno e badge. La storica firma a tre artigli caratterizza i gruppi ottici a LED anteriori e posteriori. Spoiler, diffusori in nero lucido e passaruota svasati enfatizzano l'aerodinamica e la sportività, sempre con eleganza.



L'interno offre un ambiente immersivo e sportivo grazie al Peugeot i-Cockpit GTi. Spiccano i rivestimenti rossi, le cinture e cuciture in tinta, sedili anteriori esclusivi ispirati alla storica 205 GTi e volante compatto con inserti in Alcantara e logo dedicato. La strumentazione digitale propone temi rossi e pagine prestazionali, mentre l'illuminazione ambientale è personalizzabile.



L'equipaggiamento è di alto livello: sistema i-Connect Advanced, navigazione TomTom connessa, comandi vocali, Apple CarPlay e Android Auto wireless. I materiali sono premium, con tappetini GTi, Alcantara e tessuti di alta qualità.



Sotto il profilo della praticità, Peugeot E-208 GTi garantisce un ecosistema elettrico evoluto. Ricarica rapida (20-80% in meno di 30 minuti su colonnina DC da 100 kW, 4h40 su Wallbox da 7,4 kW), pianificatore di percorso integrato, funzione V2L per alimentare dispositivi esterni e gestione da remoto tramite app MyPeugeot.



La nuova E-208 GTi segna un nuovo capitolo per le hot hatch: la tradizione sportiva Peugeot si fonde con la mobilità elettrica senza compromessi, portando in strada prestazioni e piacere di guida per una nuova generazione di appassionati.