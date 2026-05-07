Piaggio Group: offerte imperdibili su moto e scooter ad aprile porte aperte

Scopri i vantaggi esclusivi a maggio su moto e scooter Piaggio Group, tra test ride gratuiti, edizioni speciali e finanziamenti a tasso zero.

Arrivano grandi opportunità per tutti gli appassionati delle due ruote: il mese di maggio si apre con una serie di vantaggi su moto e scooter di Aprilia, Moto Guzzi, Vespa e Piaggio, grazie a offerte imperdibili e test ride gratuiti durante lo speciale porte aperte dal 12 al 16 maggio.

Vespa celebra 80 anni di storia con la serie speciale Vespa 80th, offrendo sulle versioni Primavera e Gts un design unico che richiama i primi modelli del 1946, tra cui la celebre livrea verde pastello, dettagli in tinta carrozzeria, cerchi dal design esclusivo e griglia laterale. Le novità non finiscono qui: su Vespa Primavera e Sprint S arrivano strumentazione digitale, freno posteriore a disco e sistema keyless per l'avviamento. Grazie a nuove formule di finanziamento, come DreamRide Now, Vespa Primavera 125 è disponibile a 99,5 euro al mese, con la flessibilità di scegliere dopo tre anni se tenerla, cambiarla o restituirla. Prezzi a partire da 5.750 euro.

Per chi guarda ad alte prestazioni e spirito off-road, Aprilia presenta il nuovo SR GT 400: uno scooter crossover che incarna filosofia progettuale, innovazione e know-how motociclistico della casa, offrendo un'eccellente combinazione tra piacere di guida, ciclistica raffinata e rapporto peso/potenza al vertice della categoria. Lo scooter è acquistabile da 6.750 euro anche tramite DreamRide Now, con minirate da 79,5 euro mensili. Vantaggi esclusivi su tutta la gamma Aprilia: fino a 1.250 euro sulla Tuareg adventure, 1.000 euro sulla Tuono 660 Factory, 750 euro sulla Tuono 457.

Grande attenzione anche agli amanti del viaggio: Moto Guzzi offre 1.500 euro di vantaggio sulla nuova Stelvio proposta in due esclusive grafiche Grigio Climbing e Verde Hiking. La famiglia V85 parte da 12.550 euro con un vantaggio cliente di 1.000 euro, mentre sulla gamma V7 lo sconto arriva a 750 euro.

Piaggio rende ancora più accessibile l'acquisto dei suoi scooter grazie a finanziamenti a interessi zero e senza anticipo per Piaggio Medley e Beverly. Oltre a questo, su Medley è attivo un vantaggio di 400 euro e su Beverly ben 700 euro. Medley conferma agilità, leggerezza e ampio vano sottosella da due caschi integrali, mentre Beverly, nelle versioni 310 e 400 hpe, si distingue per potenza, comfort e versatilità, ideale sia in città che fuori porta. La gamma Piaggio MP3 viene proposta con immatricolazione inclusa nel prezzo.

Per tutti coloro che desiderano toccare con mano le novità e provare su strada i modelli 2026, dal 12 al 16 maggio sarà possibile effettuare test ride gratuiti nei punti vendita aderenti durante i giorni di porte aperte. Durante il mese di maggio, la Rete Ufficiale Piaggio offre inoltre informazioni sulla garanzia commerciale di quattro anni su ogni scooter, per viaggiare senza pensieri.

Continuano per tutto il mese di maggio eccezionali vantaggi su tutta la gamma di moto e di scooter del Gruppo Piaggio. Acquistare un modello dei marchi Aprilia, Moto Guzzi, Vespa e Piaggio è ancora più semplice, non solo per gli esclusivi vantaggi dedicati, ma anche grazie a numerose soluzioni finanziarie, ritagliate su ogni esigenza.

Non è mai stato così conveniente entrare nel mondo delle due ruote. Maggio è il mese ideale per lasciarsi conquistare dalle ultime proposte di Piaggio Group.