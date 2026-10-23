Pooh 60 a Eboli: doppio show per celebrare la leggendaria carriera della band

Il tour Pooh 60 arriva al PalaSele di Eboli il 27 e 28 ottobre 2026 con un doppio concerto che celebra i 60 anni di storia e musica della band italiana.

Due serate imperdibili attendono i fan della musica italiana al PalaSele di Eboli: il 27 e 28 ottobre 2026 i Pooh tornano dal vivo con il tour celebrativo POOH 60 - La nostra storia - Palasport, dedicato ai sessant'anni di carriera del gruppo che ha segnato l'immaginario collettivo di generazioni.

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno i protagonisti di un viaggio musicale nei ricordi, tra successi immortali che hanno fatto la storia del pop rock italiano e innovazioni che hanno rivoluzionato la scena musicale nazionale.

Fin dal 1966, i Pooh hanno saputo unire parole e musica diventando pionieri non solo per le melodie, ma anche per l'uso delle tecnologie più avanzate, le tematiche trattate nei brani e le spettacolari scenografie che hanno caratterizzato i loro concerti. Con oltre 100 milioni di dischi venduti, la band festeggia così questo importante traguardo, tornando ad emozionare i fan con canzoni senza tempo e atmosfere ricche di suggestioni.

Il live sarà un'occasione unica per rivivere sei decenni di successi, amicizia e passione, attraverso uno spettacolo in cui grafiche, scenografie e immagini accompagneranno il pubblico lungo il percorso artistico della band, proprio come accadde nel celebre tour dei 25 anni nel 1991.

L'anniversario viene celebrato anche nella discografia: l'ultima raccolta, Pooh 60: La nostra storia, propone 75 brani selezionati direttamente dai membri del gruppo, arricchiti da quattro cover tributo inedite realizzate da alcune delle più importanti band italiane. Negramaro reinterpreta Uomini Soli, Modà firma Tanta Voglia Di Lei, Finley dona nuova energia a Piccola Katy e Le Vibrazioni rivisitano Noi Due Nel Mondo e Nell'Anima. Tutti i brani sono stati restaurati audio da Marco D'Agostino e la grafica richiama l'iconico concept celebrativo del 25° anniversario del 1990.

RTL 102.5 è media partner ufficiale dell'evento, che promette di essere uno dei momenti musicali più emozionanti del 2026. I biglietti per entrambe le serate sono ancora disponibili su Ticketone, nei punti vendita abituali e al botteghino del PalaSele durante i giorni di spettacolo.

Quella dei Pooh è una storia straordinaria, fatta di musica, sogni e condivisione, che continua dopo sei decenni ad affascinare e unire milioni di persone.