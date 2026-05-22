Pyrenex presenta la collezione FW 26-27: l'inverno tra eredità e innovazione

La nuova collezione FW 26-27 di Pyrenex ridefinisce il concetto di inverno, proponendo capi che fondono tradizione, innovazione e responsabilità. L'azienda, celebre per le sue radici nell'artigianalità francese, offre una visione contemporanea e raffinata della stagione fredda, reinterpretando i suoi iconici modelli attraverso un attento equilibrio fra memoria e modernità.



Al centro della nuova collezione si trova un impegno concreto verso la sostenibilità dei materiali, abbinato alla ricerca di linee dal design contemporaneo. Pyrenex punta ad affermarsi come punto di riferimento per chi cerca eccellenza tecnica, estetica e valoriale nei propri indumenti invernali.



Ogni capo viene proposto come sintesi di artigianalità e innovazione responsabile, offrendo alternative per uomo, donna e bambino. La collezione si distingue per l'utilizzo di materie prime di alta qualità e soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze della vita quotidiana, senza rinunciare all'eleganza discreta del brand.



Unire artigianalità francese, design raffinato e innovazione responsabile non è solo una scelta stilistica, ma un impegno autentico verso chi indossa Pyrenex. Con questa filosofia, il brand ribadisce la propria volontà di mettere al primo posto chi indossa i capi e i valori che essi rappresentano.



La collezione FW 26-27 si presenta così come un mix di heritage, ricerca stilistica e attenzione al futuro, ponendosi come riferimento per coloro che desiderano affrontare l'inverno con stile, comfort e consapevolezza.