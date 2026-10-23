Quarto Grado torna su Rete 4: sviluppi esclusivi sui casi Garlasco e David Rossi

Nuova puntata di Quarto Grado con approfondimenti sui casi di Chiara Poggi a Garlasco e David Rossi, tra nuove prove e dichiarazioni clamorose.

Questa sera 21.30 su Retequattro torna Quarto Grado, il celebre programma d'inchiesta condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, con una puntata carica di nuovi elementi sui casi più discussi di cronaca italiana.

Al centro dell'attenzione ci sono gli ultimi sviluppi sul delitto di Garlasco. Le indagini si stanno concentrando su dettagli chiave: viene esaminata la possibilità che le impronte lasciate dall'assassino di Chiara Poggi siano compatibili con il piede di Andrea Sempio. Un punto cruciale riguarda il misterioso comportamento di Sempio: si cerca di interpretare il soliloquio in cui avrebbe imitato la voce della vittima, valutando se questa possa considerarsi una sorta di confessione.

Nuove rivelazioni arrivano anche sulla morte di David Rossi, ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. La puntata offre aggiornamenti dopo la recente dichiarazione del presidente della Commissione d'inchiesta, che ha indicato come responsabili Giuseppe Mussari, ex presidente di Mps, e Gabriele Ceccherelli, ex giocatore del Calcio storico Fiorentino. Queste affermazioni danno una svolta inattesa alle indagini e potrebbero segnare un punto di rottura nella lunga ricerca della verità.

La serata prosegue con aggiornamenti anche sul giallo di Pamela Genini e sulla possibile responsabilità di Francesco Dolci nella profanazione della tomba della donna, aggiungendo un ulteriore tassello alle vicende che animano la discussione pubblica.

Ad arricchire il dibattito, una serie di ospiti tra i più esperti del settore: Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Grazia Longo, Gianluca Zanella, Paolo Reale, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi, pronti a commentare le indagini e le svolte dell'inchiesta. La puntata si annuncia ricca di spunti, analisi e possibili clamorosi risvolti per alcuni dei casi che più hanno scosso l'opinione pubblica italiana.