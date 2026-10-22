Rancore pubblica il videoclip di Codex Seraphinianus e annuncia le date europee di Tarek da Colorare Live

Rancore lancia il nuovo videoclip Codex Seraphinianus e annuncia il tour europeo Tarek da Colorare Live tra novembre e dicembre 2026. Tutte le info.

Rancore torna al centro della scena musicale con il nuovo videoclip Codex Seraphinianus, ispirato all'enigmatica opera di Luigi Serafini, e annuncia il tour europeo Tarek da Colorare Live che partirà il 24 novembre da Dublino.

Dopo aver portato il suo ultimo album Tarek da Colorare sui palchi dei più importanti festival italiani nei mesi estivi, Rancore si prepara ad attraversare l'Europa con una serie di date che toccheranno città come Berlino, Londra, Bruxelles, Amsterdam, Barcellona e Madrid tra novembre e dicembre 2026. Il rapper romano, uno degli esponenti più originali e visionari della scena italiana, propone con il suo nuovo video un viaggio immersivo e innovativo nell'universo dell'immaginazione.

Il brano Codex Seraphinianus si ispira all'omonima opera pubblicata nel 1981 da Luigi Serafini, celebre per il suo linguaggio inventato e le oltre mille illustrazioni che raccontano un mondo onirico. Durante la realizzazione di Tarek da Colorare, Rancore ha trovato nella Domus Serafiniana, la casa-studio dell'artista, una fonte di profonda ispirazione che ha contribuito a dare un'identità unica al progetto. Questa è una casa che io spesso ho definito ontologica, nel senso che ha a che fare con l'essere, col mio essere stato e il mio essere nel mondo. Insomma, anche i colori sono cambiati secondo, appunto, i momenti della mia vita, quindi sotto i colori attuali ci sono almeno altri due strati, che sono colori di varie fasi. spiega Serafini.

Il videoclip si differenzia dai tradizionali lyric video: sono le immagini a diventare protagoniste, accompagnate dalle rime che guidano lo spettatore all'interno dell'opera. Un incontro tra musica e arti visive, dove il rap si trasforma nella chiave di accesso a un mondo interamente nuovo. Raccontare con le rime la bellezza delle immagini del Codex Seraphinianus per poi passare ai dipinti, alle sculture e alle architetture Serafiniane è stata una delle imprese più complesse che ho mai provato a fare a livello di scrittura. dichiara Rancore.

L'uscita del video acquista un significato ancora più urgente per la situazione che minaccia la Domus Serafiniana, sotto sfratto per una procedura promossa dall'Ordine dei Cavalieri di Malta: il 23 ottobre 2026 è prevista l'esecuzione che potrebbe mettere fine a oltre quarant'anni di storia e creatività. Il videoclip diventa così anche un gesto per sensibilizzare il pubblico sull'importanza di preservare un luogo dall'altissimo valore culturale e artistico.

La produzione del brano è firmata da Duffy, già coinvolto in modo importante nella realizzazione di Tarek da Colorare. Tutte le opere visibili nel video sono dell'arte di Luigi Serafini. La ricerca e la direzione sono di Rancore, con Maurizio Temporin per il montaggio, riprese di Mariano Rojas e color correction curata da Gabriele Tiddi.

Il tour europeo Tarek da Colorare Live, prodotto da Django Music, prevede le seguenti tappe: 24 novembre Dublino, 27 novembre Berlino, 4 dicembre Londra, 5 dicembre Bruxelles, 7 dicembre Amsterdam, 10 dicembre Barcellona e 11 dicembre Madrid.

I biglietti sono disponibili sia online che nei punti vendita abituali.

Rancore, al secolo Tarek Iurcich, è una delle voci più apprezzate del rap italiano. Attivo dai 14 anni, dopo la collaborazione con Dj Myke e numerose partecipazioni a rassegne e talent, conquista il grande pubblico con album come Musica per bambini e la partecipazione al Festival di Sanremo, dove vince numerosi premi per la scrittura dei suoi testi. Il suo stile, definito HermeticHipHop, lo porta anche sui libri di scuola e lo consacra tra gli autori più sperimentali e approfonditi della scena attuale.