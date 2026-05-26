Realpolitik su Retequattro: analisi post-voto e nuovi sviluppi sul caso Garlasco

Realpolitik su Retequattro offre un'approfondita analisi sulle elezioni amministrative e aggiornamenti sul caso Garlasco. Calenda, Emiliano e Sallusti ospiti.

Domani sera torna in prima serata su Retequattro Realpolitik, il talk politico condotto da Tommaso Labate, in un appuntamento che promette discussioni di grande interesse e analisi dettagliate sia sull'attualità elettorale che sulla cronaca giudiziaria.

La trasmissione si concentrerà sull'analisi dei risultati delle recenti elezioni amministrative, considerate uno snodo fondamentale per valutare gli equilibri politici dopo lunghi mesi di tensioni tra la maggioranza e le opposizioni. Con il contributo di sondaggi curati da Alessandra Ghisleri e il commento di Giampiero Mughini, il programma offrirà uno sguardo approfondito sulle prospettive future della politica italiana.

Tra gli ospiti in studio spiccano nomi di primo piano come Carlo Calenda, Michele Emiliano e Alessandro Sallusti, pronti a confrontarsi sui temi caldi proposti dalla puntata e a dare la loro lettura dei nuovi scenari che si prospettano sulla scena nazionale.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato agli ultimi sviluppi del caso Garlasco. La trasmissione illustrerà le novità relative alle indagini: la difesa di Andrea Sempio sta cercando di smontare le tesi della Procura di Pavia, mentre l'uomo, trentottenne, ha deciso per il momento di non sottoporsi a interrogatorio.

Realpolitik si conferma così uno spazio autorevole per approfondire i temi più rilevanti dell'attualità, grazie anche all'intervento dei protagonisti politici e all'analisi dei principali fatti di cronaca.