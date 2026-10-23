Red Bull porta il calcio virtuale a Lucca Comics & Games 2026 con la Wings Cup

Red Bull accende i riflettori sulla passione per il calcio virtuale e il gaming a Lucca Comics & Games 2026, confermando la sua partecipazione dal 28 ottobre al 1° novembre con uno spazio dedicato a tutti gli appassionati di EA SPORTS FC 27, sport e intrattenimento digitale. Presso il padiglione situato in Via dei Bacchettoni, il pubblico potrà immergersi nell'atmosfera competitiva della Red Bull Wings Cup, il torneo che selezionerà il rappresentante italiano per la Finale Mondiale di Miami, ospitata all'Inter Miami CF Stadium in Florida, insieme ad altri 80 paesi.



La Wings Cup di Red Bull è il fulcro degli eventi della kermesse, offrendo ai gamer la possibilità di ottenere uno degli ultimi due slot disponibili per le finali nazionali grazie ai last chance qualifier previsti il 28 e 29 ottobre. Gli iscritti potranno sfidarsi in tornei Ultimate Team 11vs11, mentre gli spettatori potranno assistere alle emozionanti fasi finali grazie alla proiezione su un maxi ledwall esterno al padiglione.



Il calendario prevede ottavi e quarti di finale il 30 ottobre, seguiti da semifinali e finalissima il 31 ottobre. Nomi di spicco come Moonryde, Matteo Ribera, ZW Jackson e Manuuxo saranno protagonisti e coinvolgeranno il pubblico sia nella competizione sia nei momenti di meet & greet: ZW Jackson e Matteo Ribera il 30 ottobre, Manuuxo il 31 ottobre.



L'area Red Bull offre anche esperienze a tema per tutti i visitatori: tra queste, il calcio balilla umano 3vs3, giochi interattivi powered by Fastweb che mettono alla prova riflessi e velocità, postazioni free to play su EA SPORTS FC 27 e la possibilità di ottenere una card personalizzata in stile FC 27. Il contesto sarà arricchito dalla colonna sonora ufficiale FC27 con la nuova traccia TOP OF THE POPS (Red Bull 64 Bars) di Sayf, prodotta da Dibla e Jiz.



Tecnologia e sport si uniscono inoltre grazie al supporto di Sony Interactive Entertainment, partner tecnico della manifestazione, che garantirà le sfide su Playstation 5 in modalità Kick Off 95.



Red Bull a Lucca Comics & Games 2026 non è solo torneo ma un vero e proprio hub, dove tifosi, gamer e curiosi potranno vivere lo spettacolo del calcio virtuale tra competizione, sperimentazione e puro intrattenimento.