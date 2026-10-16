Remo Anzovino firma la colonna sonora di Monet. Una vita a colori, tra arte e musica

Remo Anzovino presenta Monet. Una vita a colori, il nuovo album di musiche originali che celebrano il centenario della morte di Claude Monet, pubblicato da Universal Music Italia su etichetta Decca Italy e disponibile in CD e vinile. Il progetto nasce dalle musiche composte per lo spettacolo teatrale ideato e scritto da Marco Goldin, la cui tournée partirà il 17 ottobre dal Teatro Sociale di Mantova.



L'opera di Anzovino funge da contraltare emotivo e voce coprotagonista del racconto teatrale dedicato al celebre pittore impressionista francese. Il disco raccoglie tutte le musiche originali composte per il palcoscenico, insieme a due canzoni su versi di Goldin: "È quasi la sera" e "Le parole della neve", interpretate dalla voce di Daniela Savoldi, che interviene anche al violoncello. Partecipano inoltre Lucia Clonfero al violino, Chiara Trentin al violoncello, Marco Goldin nei cori e Gabriele Melchior come assistente musicale; la produzione sonora è curata da Francesco Blasig.



"Ciò che stupisce, e finanche commuove, è la sua capacità di aderire alle parole, e alle immagini, non per la via diretta di una inutile descrizione, come a farne cronaca. Invece, apparentemente girare per strade secondarie, piccoli vicoli, esili sentieri di campagna, rocce a picco sul mare e da ognuno di quei luoghi tornare con la nota esatta, il tono perfetto, e non si sarebbe potuto in alcun modo farne senza. Queste musiche per il Monet portato a teatro hanno inscritta la meraviglia delle cose create, come nella prima ora del mondo. Essere insieme la permanenza e l'assoluto." scrive Marco Goldin nelle note di copertina dell'album.



L'album accompagna e segue idealmente la geografia della vita di Monet: i luoghi, le stagioni, la natura e il mutare incessante della luce diventano materia musicale. La partitura, registrata da Anzovino al pianoforte, attraversa così l'universo umano e artistico del fondatore dell'Impressionismo.



"Marco Goldin sente la musica come elemento essenziale di un racconto teatrale che mi emoziona moltissimo, perché è moderno e poetico. Questo fa nascere le composizioni in modo naturale e magico. La partitura è un viaggio nella vita, nei luoghi, nei capolavori di Monet. I suoi colori risuonano dentro in modo potente. Ogni nota e ogni suono sono nell'incanto, nel mistero di quel persistente, infinito senso di bellezza", racconta Remo Anzovino.



Parallelamente all'album, Casa Ricordi pubblica il libro con tutti gli spartiti delle composizioni e delle canzoni della raccolta, trascritte e adattate per pianoforte solo.



Il nuovo capitolo discografico si inserisce all'interno di MONET 100, il grande progetto ideato da Marco Goldin per celebrare Monet tra 2026 e 2027. La tournée teatrale Monet. Una vita a colori farà tappa nei principali teatri italiani, con tappe a Milano, Verona, Torino, Firenze, Roma, Napoli e molte altre città fino alla primavera 2027. Sul palco Remo Anzovino sarà affiancato da Daniela Savoldi; parola, musica e immagini si uniranno in uno spettacolo immersivo e tecnologicamente avanzato di circa 95 minuti, con scenografie, video e piattaforme rotanti.



La colonna sonora, acquistabile anche nei foyer dei teatri durante la tournée, si compone di quindici brani tra cui "Veniva l'estate", "Aria di Londra", "Covoni", "Giverny 1910" e "L'arco della luce". Il progetto comprende inoltre il nuovo libro Storia di Monet di Marco Goldin. Monet. Una vita a colori rappresenta così un viaggio sonoro e visivo tra musica e arte, destinato a emozionare il pubblico italiano.