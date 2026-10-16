RIRI2K pubblica il nuovo singolo fomo :/ e racconta la sua Milano autentica

RIRI2K, giovane voce urban italiana, lancia il nuovo singolo fomo :/ e porta in musica il contrasto tra provincia e la frenesia di Milano, restando autentica.

Il nuovo singolo fomo :/ di RIRI2K è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e segna un ulteriore passo nella crescita della giovane artista pugliese nell'universo urban italiano.

Al secolo Miriana Legari, classe 2000, RIRI2K arriva dal Salento ma ha scelto Milano per inseguire i suoi sogni musicali. Nel brano fomo :/ racconta senza filtri il passaggio dalla vita di provincia agli stimoli e alle contraddizioni della grande città, dove tra opportunità e caos la voglia di vivere ogni momento è accompagnata dal rischio di smarrire la propria autenticità.

La canzone cattura questa tensione tra desiderio e fatica con uno stile diretto, ironico e personale. Da quando sono su sono più esaurita, colpa della fomo, ma Milano che figa. Giù potevo solo farmi qualche canna poi tornavo con gli occhi rossi da mamma, canta RIRI2K, restituendo con sincerità le emozioni di chi si trova a scegliere tra aspettative e realtà.

Lontana dal cliché della vita perfetta, RIRI2K mette al centro la sua autenticità e l'equilibrio tra sogni, lavoro e quotidianità. Da quando si è trasferita a Milano, affianca la musica al lavoro di cameriera e costruisce passo dopo passo il proprio progetto artistico. Dalla pubblicazione delle prime tracce online nell'ottobre 2025 all'attenzione ottenuta da Island Records / Universal Music Italia, il suo percorso si caratterizza per indipendenza e determinazione.

Dopo i singoli Confidence e BLING BLING, RIRI2K prosegue il lavoro insieme al producer Gopizzi, dando vita a un sound che spazia nel mondo urban e abbraccia nuove contaminazioni. Al centro resta sempre la volontà di raccontare la realtà con leggerezza, trovare l'ironia anche nelle difficoltà e non smettere mai di divertirsi nonostante le sfide.

Con fomo :/ RIRI2K invita i suoi ascoltatori a credere nella propria unicità, vivendo intensamente senza mai dimenticare chi sono davvero.