Samsung presenta su Galaxy S26 la funzione Regola Audio potenziata dall'AI

Samsung Electronics annuncia un importante aggiornamento per la funzione Regola Audio sulla serie Galaxy S26. Per la prima volta, il controllo del suono in tempo reale durante la riproduzione di qualsiasi contenuto è ora una realtà. Grazie all'intelligenza artificiale integrata, è possibile separare e ottimizzare istantaneamente voce, musica e rumori di fondo.



Questa innovazione consente agli utenti di vivere un'esperienza audio più chiara e immersiva senza necessità di ulteriori modifiche al file o editing successivi. In particolare, la nuova funzione si distingue per la personalizzazione che offre durante la fruizione dei contenuti, compresi quelli sui social, permettendo di adattare la qualità del suono alle preferenze personali senza interrompere la riproduzione.



L'intelligenza artificiale alla base della funzione Regola Audio su Galaxy S26 lavora in tempo reale per distinguere tra diversi elementi dell'audio, come voce, musica e rumori ambientali, migliorandone la definizione. Questo si traduce in un ascolto più limpido, coinvolgente e adatto anche agli ambienti più rumorosi.



La novità rappresenta un ulteriore passo in avanti nell'offrire agli utenti un controllo sempre più granulare e intuitivo sull'esperienza audio mobile. Grazie all'AI, è possibile separare e ottimizzare voce, musica e rumori di fondo istantaneamente - anche sui social - offrendo un'esperienza audio più chiara, personalizzata e immersiva senza bisogno di editing successivo. Questa soluzione è pensata sia per gli appassionati di tecnologia sia per chi desidera ottenere il massimo dalla fruizione di contenuti multimediali sui dispositivi mobili.