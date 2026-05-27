Sports Playbook rivoluziona l'esperienza sportiva sui TV LG

Sports Playbook arriva sugli smart TV LG e porta aggiornamenti live, statistiche avanzate e interattività, trasformando ogni partita in un'esperienza immersiva.

L'offerta degli smart TV LG si arricchisce con Sports Playbook, il nuovo servizio che promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti vivono lo sport da casa. Grazie a questa innovazione, ogni partita si trasforma in un'esperienza ancora più immersiva, interattiva e ricca di emozioni.

Sports Playbook porta sulla smart TV aggiornamenti live, statistiche dettagliate e analisi approfondite direttamente durante la visione degli eventi sportivi più importanti a livello internazionale. Ogni dettaglio viene visualizzato in tempo reale sullo schermo: punteggi aggiornati, calendari, classifiche e risultati sono sempre disponibili senza la necessità di usare dispositivi aggiuntivi o second screen.

Il servizio consente di accedere a dashboard intuitive che mostrano confronti tra giocatori e squadre, dati chiave sulle performance individuali e i trend delle partite, offrendo così agli appassionati un coinvolgimento totale e una comprensione approfondita di ciò che accade in campo.

Il monitoraggio delle competizioni è completo: tabelloni aggiornati, sviluppo delle sfide e la situazione dei gironi consentono ai tifosi di non perdere mai di vista il percorso verso la finale. Tutto questo direttamente dall'app LG Sports Playbook, integrata su LG Apps per smart TV con sistema operativo webOS 5.0 e versioni successive, e destinata a entrare anche nel LG Sports Portal nelle prossime settimane.

La piattaforma arricchisce anche l'ecosistema di LG Channels, che già oggi offre canali sportivi gratuiti e personalizzati in base all'area geografica. I contenuti in Europa includono calcio, tennis, golf e motorsport, con canali come FIFA+, Inter 24/7, MTRSPRT1, DP World Tour e altri ancora, ampliando ulteriormente la scelta per gli appassionati.

Il nostro obiettivo è rendere gli LG Smart TV la vera casa dello sport, affinché i tifosi possano vivere appieno ogni istante dell'azione ha dichiarato Chris Jo, Head of webOS Platform Business Center di LG Media Entertainment Solution Company. Abbiamo realizzato Sports Playbook per portare dati, insight in tempo reale e funzionalità interattive direttamente sul TV di casa, creando un'esperienza coinvolgente e semplice da vivere, senza il supporto di dispositivi aggiuntivi o second screen.

Sports Playbook è già disponibile in 51 Paesi, tra cui l'Italia, promettendo di arricchire l'esperienza sportiva in salotto come mai prima d'ora.