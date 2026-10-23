Successo straordinario al cinema per Carlo Acutis. Il Giovane Santo: 65.000 spettatori e nuove proiezioni in tutta Italia

Carlo Acutis. Il Giovane Santo continua a emozionare il pubblico italiano, confermandosi come uno dei film-evento dell'anno. Dopo aver registrato 65.000 spettatori in una sola settimana, il documentario prosegue la sua programmazione in 150 sale cinematografiche dal 22 al 28 ottobre, offrendo a molti l'opportunità di scoprire o approfondire la storia del giovane proclamato primo santo dell'era digitale.



Lontano dalle classiche biografie agiografiche, il lavoro di Luca Salmaso porta sul grande schermo la vita e il percorso spirituale di Carlo Acutis (1991-2006) con uno sguardo intimo e contemporaneo, reso unico grazie a materiale inedito, fotografie di famiglia e video privati, oltre alle testimonianze di chi lo ha conosciuto. Il film si sofferma non solo sulla fede e la canonizzazione, ma anche sulla dimensione umana di un ragazzo normale e pieno di passioni, capace di dialogare con le nuove generazioni attraverso Internet e le tecnologie digitali.



Prodotto da Officina della Comunicazione, Nexo Studios e OUR FILMS con il patrocinio dell'Associazione Amici di Carlo Acutis e in collaborazione con Fondazione Cariplo, il documentario è il primo appuntamento della rassegna cinematografica I Misteri della Fede, dedicata all'esplorazione della spiritualità e della ricerca di senso.



L'accoglienza calorosa del pubblico viene raccontata direttamente dalle parole degli spettatori, raccolte sui social ufficiali: "Un documentario bellissimo, sincero, profondo. Ho pianto, ho pianto tanto" e ancora "Un bellissimo documentario che dovrebbero vedere tutti, anche e soprattutto i non credenti".



Numerose voci, tra cui familiari, amici, educatori e studiosi, aiutano a ricostruire le molteplici sfaccettature di Carlo Acutis: dai genitori Antonia Salzano e Andrea Acutis alla nonna Luana Pennino, dal domestico Rajesh Mohur al medico Momcilo Jankovic, dai giovani amici al parroco di Milano don Maurizio Corbetta. Non mancano la testimonianza di Valeria Vargas Valverde, protagonista del miracolo riconosciuto dal Vaticano, e analisi approfondite sulla dimensione mediatica e culturale legata al fenomeno Acutis.



Sul piano artistico, la colonna sonora originale è firmata dal maestro Remo Anzovino, in una nuova collaborazione con Nexo Studios. La colonna sonora sarà disponibile prossimamente su tutte le principali piattaforme, distribuita da Universal Music Italy.



Il film abbatte la distanza tra spettatore e protagonista mostrando una santità vicina, possibile, capace di ispirare persone di ogni età e credo. L'esperienza cinematografica diventa così momento di incontro, riflessione e condivisione, come dimostrano le numerose iniziative collegate: proiezioni dedicate alle scuole con matinée e materiali didattici a cura della piattaforma Keaton, e un progetto digitale che approfondisce i temi della rassegna attraverso web, newsletter e canali social per una comunità sempre più ampia e attiva.



Punto di forza del documentario è la sua capacità di andare oltre, proponendo un dialogo tra fede, tecnologia e ricerca di senso, toccando temi universali come identità, solitudine, materialismo e speranza. Seguendo l'esempio di Carlo Acutis, che univa videogiochi e spiritualità, programmazione web e attività pastorale, la narrazione mostra come il suo messaggio continui a viaggiare tra le parrocchie di Milano, le città italiane e i tanti luoghi nel mondo dove la sua figura è diventata punto di riferimento, dai pellegrinaggi ad Assisi fino alle comunità digitali globali.



Carlo Acutis. Il Giovane Santo si conferma dunque come un film capace di lasciare il segno, regalando emozione, commozione e nuovi interrogativi a intere generazioni. Un invito a riscoprire il valore della fede alla luce del presente, ma soprattutto la testimonianza di un ragazzo che, con semplicità e autenticità, ha cambiato il modo di raccontare la santità nel XXI secolo.