U2 annunciano il tour mondiale 2027 con il nuovo album Carnaval De Luz

U2 tornano negli stadi nel 2027 con il tour The Greatest Show On Earth e l'album Carnaval De Luz, annunciando nuove date e collaborazioni speciali.

U2, band iconica della storia del rock mondiale, tornano a infiammare gli stadi nel 2027 con il nuovo tour internazionale dal titolo The Greatest Show On Earth, trainato dal sedicesimo album in studio Carnaval De Luz, in uscita il 13 novembre 2026.

La leggendaria formazione irlandese composta da Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr., vincitrice di 22 Grammy Awards e con all'attivo 175 milioni di dischi venduti, promette uno spettacolo senza precedenti, che sarà inaugurato il 23 febbraio al Estadio GNP Seguros di Città del Messico. Tra le prime date annunciate figurano anche San Paolo e Buenos Aires, tutte con il supporto speciale di Beck come artista d'apertura. Le tappe in Nord America ed Europa saranno annunciate nelle prossime settimane, mentre cresce l'attesa per un ritorno sugli storici palcoscenici di casa, in Irlanda.

Il nuovo singolo The Greatest Show On Earth, terzo estratto dall'album e firmato insieme a Brian Eno, è già disponibile corredato da un videoclip diretto da Anton Corbijn e girato nel suggestivo deserto californiano. Il video, fortemente simbolico, mostra gli U2 in una satira autoironica dove la band si trasforma in una setta religiosa guidata da donne, a sottolineare tematiche di forza e resistenza.

Gli U2 commentano così la nascita del nuovo tour: Il più grande spettacolo del mondo? Beh, questa sì che è una sfida. È una sfida, rivolta a noi stessi tanto quanto a chiunque altro, per cercare di regalare a tutti la serata più bella della loro vita. Un po' di spettacolo, un po' di sciamanesimo, un tripudio di colori, chitarra, basso e batteria sfrenati, e melodie che ti restano dentro. Perché se il pubblico ci sarà, noi ci saremo di sicuro.

Carnaval De Luz nasce dopo un periodo particolarmente creativo per la band, che nel 2026 ha pubblicato due EP fortemente acclamati dalla critica, Days of Ash e Easter Lily, legati per temi e tempistiche al nuovo lavoro. L'album include 12 brani che esplorano la spiritualità, l'amicizia, la libertà e la resistenza alle ombre del mondo odierno, richiamando lo spirito più sperimentale del gruppo nei momenti migliori.

Tra le collaborazioni spiccano Brian Eno alle tastiere e alla co-scrittura, Martin Garrix nella composizione di Glorify, Daniel Lanois alla pedal steel in Torn, mentre la produzione è affidata a Jacknife Lee. Da segnalare il duetto emozionante tra Bono e la compianta Dolly Parton nel brano conclusivo Torn, la sua ultima performance vocale registrata, una canzone di legami familiari spezzati con profonde risonanze.

Le prime date confermate sono: 23 e 26 febbraio - Città del Messico, Estadio GNP Seguros 10 e 12 marzo - San Paolo, Estádio MorumBIS 23 e 25 marzo - Buenos Aires, Estadio River Plate

Gli U2 celebrano così anche il loro 50° anniversario dalla fondazione a Dublino, tracciando un ponte tra passato e futuro anche nell'immagine: la recente esibizione a sorpresa in Grafton Street lo conferma, mentre lo storico ZOO TV Tour o lo show allo Sphere di Las Vegas restano punti di riferimento per l'innovazione e la spettacolarità dal vivo.

Il nuovo album sarà disponibile in varie versioni, compresi cofanetti deluxe in vinile e CD, vinili colorati e download digitale. Sul piano artistico, il disco racchiude brani intensi come Go (Carnaval De Luz), Street of Dreams, Midnight Sunshine e il già citato Silencio, che recupera lo spirito punk delle origini.

U2, divenuti ambasciatori di coscienza e inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame dal 2005, si preparano a ribadire il loro ruolo centrale nella musica mondiale con un tour che mira a coniugare intimità ed energia collettiva, in un appuntamento imperdibile per fan vecchi e nuovi.