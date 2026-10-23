L'ultimo abbraccio - Chi come me: il fenomeno teatrale raccontato da un documentario su Sky Arte

L'ultimo abbraccio - Chi come me, appena presentato alla Festa del Cinema di Roma, arriva ora in prima visione su Sky Arte domenica 25 ottobre alle 21.15, disponibile anche in streaming esclusivo su NOW. Il documentario, diretto da Michele Mally e prodotto da 3D PRODUZIONI in collaborazione con Teatro Franco Parenti e SKY ARTE, si propone di analizzare e celebrare un vero e proprio fenomeno del teatro contemporaneo: lo spettacolo Chi come me diretto da Andrée Ruth Shammah su testo di Roy Chen, capace di coinvolgere generazioni e pubblici diversi.

Oltre 50 figure di spicco tra cultura, spettacolo, psicologia e società offrono il proprio sguardo sull'unicità di uno spettacolo che ha superato le 30.000 presenze e vanta più di 300 repliche. Da Umberto Galimberti e Massimo Recalcati a Matteo Lancini, da Caterina Caselli a Paolo Briguglia, Elena Lietti, Giovanni Crippa e Fausto Cabra, fino a Damiano Michieletto e a rappresentanti delle istituzioni culturali come Ilaria Borletti Buitoni e Tommaso Sacchi, tutti contribuiscono a tracciare un racconto corale dell'impatto generato da Chi come me nel panorama artistico e sociale.

Un insieme di sguardi e sensibilità differenti che contribuisce a restituire il valore di un'esperienza teatrale capace di superare i confini del palcoscenico. Le testimonianze ne approfondiscono la forza della scrittura, la qualità della messinscena e delle interpretazioni, ma soprattutto la capacità di affrontare con autenticità e senza retorica temi delicati e urgenti come il disagio adolescenziale, la solitudine, la fragilità emotiva e la difficoltà di comunicazione tra genitori e figli.

Il documentario ripercorre la genesi e il successo di uno spettacolo che ha saputo trasformare la storia di cinque adolescenti ospiti di un centro di salute mentale in un racconto dall'universalità sorprendente, coinvolgendo non solo giovani ma anche genitori, educatori e spettatori di ogni età. Attraverso le numerose interviste, emerge il valore terapeutico e comunitario del teatro e la sua capacità di stimolare il dialogo su temi spesso trascurati o difficili da affrontare.

L'ultimo abbraccio - Chi come me invita il pubblico a scoprire cosa rende speciale questa esperienza teatrale, restituendone la forza emotiva, la profondità degli argomenti trattati e l'impatto culturale, offrendo un'ulteriore testimonianza di come il palcoscenico possa parlare con autenticità alle fragilità e ai sogni dell'oggi.