Volkswagen svela la nuova ID. Tiguan: la best seller diventa anche elettrica

Volkswagen ha svelato in anteprima mondiale la nuova ID. Tiguan, un SUV completamente elettrico destinato a prendere il posto della gamma ID.4 e ID.5. Il modello, che arriverà sul mercato all’inizio del 2027, affiancherà l’attuale Tiguan a benzina, diesel e ibrida e rappresenta il più grande nuovo veicolo europeo a seguire il linguaggio di design Pure Positive. Con oltre 8,3 milioni di Tiguan prodotte dal 2007 e più di 900.000 esemplari di ID.4 e ID.5 dal 2021, il marchio punta a creare una delle famiglie di SUV più articolate e di maggior volume sul mercato europeo, con produzione della versione elettrica nello stabilimento di Emden.

La carrozzeria abbandona le linee morbide da crossover del modello precedente per adottare un aspetto muscoloso, preciso e di categoria superiore. Il frontale è caratterizzato da una barra orizzontale trasparente chiamata “Aquarium”, fari LED integrati e un paraurti chiuso che contribuisce a migliorare il coefficiente aerodinamico da 0,27 a 0,26. Le versioni IQ.LIGHT aggiungono strisce sottili per intensificare lo sguardo, mentre la R-Line introduce prese d’aria più ampie, dettagli winglet e un simbolo R. Lungo la fiancata corre una linea caratteristica iconica che accentua la lunghezza, i montanti C e il tetto sono verniciati in tinta con la carrozzeria e le maniglie tornano a un design a staffa ergonomico. La coda prosegue le linee orizzontali con gruppi ottici 3D nella versione IQ.LIGHT e un estrattore che enfatizza la stance. Tra i colori spicca il nuovo Olive Bronze metallizzato, affiancato da Marble Grey di serie, Glacier White, Jeans Blue, Pomegranate Red, Scale Silver e Grenadille Black.

All’interno la ID. Tiguan applica i principi True Volkswagen con comandi intuitivi e materiali di alto livello. Per la prima volta su una Volkswagen europea arriva il co-driver display da 12 pollici (30,5 cm), non visibile al conducente e abbinabile a cuffie Bluetooth. Insieme al Digital Cockpit da 10 pollici e al display centrale da 15 pollici forma un panorama continuo, completabile con head-up display a realtà aumentata. Le funzioni principali del climatizzatore e dell’audio sono gestite da tasti fisici e da una manopola nella consolle centrale, dove si trovano anche due basi di ricarica induttiva Qi2 illuminate. Il volante multifunzione abbandona le superfici touch per i tasti fisici. Una novità è la visualizzazione Retrò: premendo il tasto View sul volante il cockpit riprende gli strumenti rosso/blu della Golf IV, mentre lo schermo centrale può assumere i look di Golf I, Golf II Country, Golf IV, Tiguan I, Race Touareg o Maggiolino in un garage virtuale. L’illuminazione d’ambiente a 30 colori, l’ID. Light e i sedili Comfort o sportivi con massaggio e ventilazione opzionali completano l’ambiente, arricchito da materiali riciclati come il filato Seaqual e rivestimenti TPO al 100% riciclabili.

La gamma di trazione si basa sulla piattaforma MEB+ con propulsione posteriore di serie e 4MOTION elettrica a richiesta. La versione base abbina una batteria LFP da 58 kWh netti a un motore da 140 kW (190 CV), con 0-100 km/h in 8,5 secondi e velocità massima di 160 km/h. La variante a maggiore autonomia monta una batteria NMC da 77 kWh netti e 210 kW (286 CV), di serie sulla R-Line e opzionale su Life e Style, con 0-100 in 6,6 secondi e 180 km/h di velocità massima. La più potente è la 4MOTION da 220 kW (299 CV) con la stessa batteria da 77 kWh, 0-100 in 6,3 secondi e 180 km/h. Le stime WLTP provvisorie indicano fino a 450 km con 58 kWh, fino a 600 km con 77 kWh e fino a 560 km in versione integrale. La ricarica DC raggiunge 105 kW (58 kWh) o 165 kW (77 kWh), con tempi dal 10 all’80% di circa 26 e 29 minuti rispettivamente; in corrente alternata si arriva a 11 kW. La massa rimorchiabile arriva a 1,8 tonnellate per la versione da 140 kW e a 2,0 tonnellate per le più potenti.

Le dimensioni sono di 4.618 mm di lunghezza, 1.855 mm di larghezza, 1.619 mm di altezza e un passo di 2.765 mm, superiore di 84 mm rispetto alla Tiguan a combustione. Il bagagliaio misura 534 litri e sale a 1.577 litri a pieno carico, a cui si aggiunge un Frunk sotto il cofano. Gli equipaggiamenti disponibili sono Trend, Life, Style e R-Line. Tra le tecnologie di assistenza figurano il One-Pedal Driving di serie, il Connected Travel Assist con riconoscimento dei semafori e cambio di corsia assistito in autostrada, la chiave digitale condivisibile via app e il PowerSocket per alimentare dispositivi esterni. La ID. Tiguan arriva come vettura da viaggio elettrica con comfort elevato, spazi generosi per cinque persone e un’identità di marca chiara, pronta a rafforzare la presenza di Volkswagen nel segmento dei SUV elettrici europei.