Volkswagen T-Roc Hybrid: debutto con Open Weekend il 24 e 25 ottobre

Volkswagen lancia la nuova T-Roc Hybrid: il 24 e 25 ottobre sarà possibile provarla in anteprima nelle concessionarie aderenti. Full hybrid, da 136 CV.

La nuova Volkswagen T-Roc Hybrid è pronta a fare il suo ingresso nel mercato italiano, offrendo una soluzione full hybrid dalle prestazioni interessanti e dal carattere moderno. Il modello sarà protagonista di un Open Weekend in programma il 24 e 25 ottobre presso tutte le Concessionarie Volkswagen d'Italia, dando modo al pubblico di scoprirla da vicino e provarla su strada.

Al centro di questo lancio, la campagna multicanale "Carattere forte. Anima ibrida." sottolinea l'identità della nuova vettura, pensata per chi cerca innovazione, sostenibilità e piacere di guida. La gamma propone la versione T-Roc Hybrid Life da 136 CV, ideale per chi desidera avere un'auto ibrida senza rinunciare alla versatilità e allo stile che contraddistinguono Volkswagen.

Il prezzo di lancio parte da 30.500 euro per la T-Roc Hybrid Life 136 CV, a fronte di permuta o rottamazione, rendendo la nuova full hybrid accessibile a un pubblico ampio e variegato. L'iniziativa commerciale è accompagnata da promozioni dedicate che permetteranno di usufruire di vantaggi esclusivi in occasione dell'evento.

Con l'arrivo della T-Roc Hybrid, Volkswagen conferma la volontà di investire nell'evoluzione sostenibile della mobilità, proponendo soluzioni sempre più efficienti e innovative, capaci di soddisfare le esigenze di chi guarda al futuro con attenzione all'ambiente.